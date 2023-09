Im Liveticker: Borussia Dortmund empfängt den 1. FC Heidenheim

Zumindest für eine Nacht möchte Borussia Dortmund in der Bundesliga die Tabellenführung übernehmen. Nach dem enttäuschenden 1:1 gegen den VfL Bochum soll es gegen Aufsteiger 1. FC Heidenheim am Freitagabend (20.30 Uhr, DAZN) den zweiten Saisonsieg geben. „Wir sind uns sicher, dass wir morgen ein anderes Gesicht zeigen werden, um dann den Heimsieg einzufahren“, sagte Trainer Edin Terzic am Donnerstag.

Mit im Kader steht auch Neuzugang Niclas Füllkrug. Der Nationalspieler wechselte am Donnerstag überraschend von Werder Bremen zum Vizemeister. „Wir freuen uns auf diesen positiven Typen, der sich für unseren Klub zerreißen wird“, sagte Sportdirektor Sebastian Kehl über den 30-Jährigen. Der Transfer war auch ein Vorgriff darauf, dass Top-Stürmer Sebastien Haller im Januar und Februar wegen des Afrika-Cups fehlen dürfte.

Im Liveticker: Der BVB trifft auf Heidenheim

Für Aufsteiger Heidenheim ist das Duell mit dem BVB ein erstes großes Highlight in der Liga. Der Klub war am vergangenen Spieltag beim 2:3 gegen Hoffenheim knapp am ersten Sieg vorbeigeschrammt. Seine Spieler freuen sich auf das Duell und die Kulisse in Dortmund, sagte Coach Frank Schmidt vor dem Spiel. „Wir machen uns nicht in die Hose“, gab er sich angriffslustig.