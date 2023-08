Im Liveticker: Der FC Bayern trifft auf den FC Augsburg

Für Harry Kane steht am Sonntag das erste Heimspiel in der Bundesliga auf dem Programm. Nach dem Traumeinstand in der Liga gegen Bremen, als der Rekordzugang mit einer Vorlage und einem Treffer beim 4:0 glänzte, will Kane mit dem FC Bayern am Sonntagnachmittag (17.30 Uhr, DAZN) in der Partie gegen den FC Augsburg nachlegen. „Es ist brutal, wenn du so einen Stürmer in den eigenen Reihen hast und weißt, dass er vorne drinsteht“, schwärmte FCB-Kollege Serge Gnabry. Und Augsburg-Coach Enrico Maaßen warnte, dass man gegen Kane „auch richtig auf die Glocke kriegen“ könne.

Der FCA lieferte zum Saisonauftakt in der vergangenen Woche ein Spektakel: Gegen Borussia Mönchengladbach gab es ein 4:4, bei dem man zwei Mal einen Rückstand drehte und letztlich mit der letzten Aktion des Spiels den Sieg aus der Hand gab. Mit zwei Heimsiegen gegen den großen Landesrivalen in den letzten zwei Saisons, weiß Augsburg, wie der FC Bayern zu schlagen ist. „Wir wollen ihnen auf den Sack gehen. Wir wollen nervig sein. Dann ist da was zu holen“, erklärte Maaßen nun.

Live: Harry Kane und der FC Bayern spielen gegen Augsburg

Beim FCB muss Trainer Thomas Tuchel einen empfindlichen Ausfall verkraften: Nationalspieler Jamal Musiala kann nicht spielen. Für ihn standen in Thomas Müller, Serge Gnabry oder Ryan Gravenberch aber reichlich Alternativen zur Verfügung.