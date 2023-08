Im Liveticker: Der HSV trifft auf Hertha BSC

Erstmals in der 2. Bundesliga spielt der Hamburger SV am Samstagabend (20.30 Uhr, Sky und Sport1) gegen Hertha BSC. Und die Ausgangslage könnte bei den Klubs unterschiedlicher kaum sein. Der HSV startete nach der verpassten Relegationschance mit vier Punkten aus den ersten beiden Spielen gut in die neue Saison. Das Team von Trainer Tim Walter wird erneut als Aufstiegskandidat gehandelt. Bundesliga-Absteiger Hertha steht hingegen mit null Punkten am Tabellenende – und mächtig unter Druck.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zuletzt zeigte sich Hertha zumindest im Pokal deutlich verbessert und zog gegen den Chemnitzer FC mit einem 5:0 in die zweite Runde ein. „Wir müssen die Leistung bestätigen gegen diesen dynamischen Gegner“, forderte Coach Pal Dardai. Vor allem vor dem Tor muss die „Alte Dame“ ordentlich zulegen: Gegen Düsseldorf und Wiesbaden (jeweils 0:1) blieb man ohne Treffer.

Live: Der HSV trifft auf Hertha BSC

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zuletzt spielten die beiden Teams im Frühsommer 2022 in der Relegation zur Bundesliga gegeneinander – damals mit dem besseren Ende für den Hauptstadtklub. „Es war emotional und das ist genau das, was uns am Samstag erwartet“, sagte Hertha-Sportdirektor Benjamin Weber vor dem neuerlichen Duell 15 Monate später.