Im Liveticker: Der VfB Stuttgart empfängt Darmstadt 98

Der VfB Stuttgart strebt zumindest für eine Nacht an die Tabellenspitze. Die formstarke Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß ist am Freitagabend (20.30 Uhr, DAZN) gegen Aufsteiger Darmstadt 98 gefordert. Mit dem vierten Saisonsieg oder sogar mit einem Unentschieden könnten sich die Schwaben zumindest bis Samstagnachmittag auf Platz eins schieben. „Wir können das gut einordnen und wissen, was für eine schwere Aufgabe auf uns zukommt“, sagte Hoeneß mit Blick auf die noch sieglosen Darmstädter.

Schlüssel des Stuttgarter Höhenflugs war bisher Stürmer Serhou Guirassy. Mit beachtlichen acht Toren hatte der 27-Jährige großen Anteil an den drei Saisonsiegen und führt die Torjägerliste mit Abstand an. „Er strotzt vor Selbstbewusstsein und es hilft ihm, dass er sich in der Transferperiode viel weniger als alle anderen damit beschäftigt hat, wie es weitergeht“, erklärte Hoeneß den Lauf seines Schützlings.

Live: Stuttgart trifft auf Darmstadt

Für die „Lilien“ stellt das Gastspiel beim VfB den nächsten Anlauf dar, die ersten drei Punkte nach dem Aufstieg einzufahren. Die Mannschaft von Trainer Thorsten Lieberknecht ist noch sieglos und steht auf dem vorletzten Tabellenplatz. Der Coach erhofft sich von seiner Mannschaft langsam eine Entwicklung: „Das ist alles ein Lernprozess“, sagte er.