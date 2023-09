Im Liveticker: Der VfL Bochum empfängt Eintracht Frankfurt

Der Saisonstart lief etwas dürftig, aber nach der Länderspielpause will Eintracht Frankfurt in der Bundesliga nun wieder angreifen. Die Hessen, die nach einem Auftaktsieg gegen Darmstadt zuletzt zwei Mal nur Unentschieden spielten, sind am Samstagabend (18.30 Uhr, Sky) auswärts beim VfL Bochum gefordert. „Wir gehen mit einem guten Gefühl in die kommenden Wochen“, sagte SGE-Trainer Dino Toppmöller vor der Auswärtsaufgabe. „Ich habe keine Sorge, dass wir den Kampf nicht annehmen werden. Wir wollen das Spiel maximal erfolgreich bestreiten.“

Die Bochumer gehen das Spiel allerdings mit Selbstvertrauen an. Dem Revierklub gelangen zuletzt zwei achtbare Remis gegen Borussia Dortmund und Augsburg. „Wir werden versuchen, unser Spiel auf den Platz zu bringen, wie wir es schon gegen den BVB und in Augsburg geschafft haben. Unsere Grundprinzipien werden wir nicht ändern“, sagte Trainer Thomas Letsch. Zudem macht die Statistik Mut: 25 Bundesliga-Siege konnte der VfL gegen Frankfurt einfahren – so viele wie gegen keinen anderen Klub im Oberhaus.

Für die SGE ist das Duell am Samstagabend die Generalprobe für Europa: Am Donnerstag (18.45 Uhr, RTL+) ist der Europa-League-Sieger von 2022 erstmals in dieser Saison in der Conference League gefordert. Zum Auftakt geht es für Toppmöllers Team auswärts gegen den schottischen Erstligisten Aberdeen.