Im Liveticker: Deutschland trifft auf Frankreich

Rund 1000 Fans in der Innenstadt

Basketball-Weltmeister feierlich in Frankfurt empfangen

Die Basketball-Weltmeister sind zurück in Deutschland und wurden in Frankfurt am Main von rund 1000 Fans begeistert in Empfang genommen. DOSB-Boss Thomas Weikert hängte die künftige Messlatte für das Team aber direkt sehr hoch.