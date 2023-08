Im Liveticker: Gladbach trifft auf Bayer Leverkusen

Zum Start in die Bundesliga-Saison ist Bayer Leverkusen gleich ein Ausrufezeichen gelungen. Das 3:2 gegen RB Leipzig unterstrich die Rolle der Werkself als Titel-Kandidat in dieser Saison. Am zweiten Spieltag will die Elf von Trainer Xabi Alonso diesen Eindruck nun bestätigen. „Wir gehen mit einem guten Gefühl in diese Partie und wollen unsere beste Leistung auf den Platz bringen“, sagte Alonso vor dem Topspiel am Samstagabend (18.30 Uhr, Sky) auswärts bei Borussia Mönchengladbach.

Die Gladbacher begannen ihre Saison mit einem 4:4 auswärts beim FC Augsburg. „In Augsburg haben unsere Spieler Einsatz und Mut gezeigt. Darauf können wir aufbauen“, sagte Borussia-Coach Gerardo Seoane, der auf seinen Ex-Klub trifft. Insbesondere aus dem Heimspiel wolle man Energie ziehen. Die Statistik gegen den Nachbarn spricht allerdings gegen die Gladbacher: Sieben Spiele ist man gegen Leverkusen sieglos, die letzten vier Heimspiele gingen verloren.

Live: Borussia Mönchengladbach fordert Leverkusen

Am Sonntag stehen zum Abschluss des zweiten Spieltags noch zwei weitere Spiele auf dem Programm: Eintracht Frankfurt ist zwischen den Playoff-Spielen in der Conference-League-Qualifikation gegen Mainz 05 gefordert (15.30 Uhr). Und Bundesliga-Rekordzugang Harry Kane bestreitet mit dem FC Bayern sein erstes Liga-Heimspiel gegen den FC Augsburg (17.30 Uhr).