Im Liveticker: Heidenheim führt gegen Bremen mit zwei Toren Vorsprung

Das jüngste 4:0 gegen Mainz 05 soll für Werder Bremen zum Knotenlöser werden. Die Mannschaft von Ole Werner peilt am Sonntagnachmittag (15.30 Uhr, DAZN) den zweiten Saisonsieg an. Auswärts bei Aufsteiger 1. FC Heidenheim sollen Marvin Ducksch und Co. an den vergangenen Spieltag anknüpfen. „Wenn wir unsere hundertprozentige Leistung auf den Platz bringen, können wir erfolgreich sein – das ist trotzdem alles andere als ein Selbstläufer“, sagte Werner vor dem Duell des Tabellen-11. gegen den 14. des Klassements.

Einen Rekord wird Heidenheims Coach Frank Schmidt unabhängig vom Spielverlauf aufstellen. Mit mehr als 16 Jahren auf der Profi-Trainerbank der Brenzstädter toppt der charismatische 49-Jährige die Bestmarke des einstigen Freiburg-Coaches Volker Finke. „Für mich ist das nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, dass die Mannschaft diesen Weg genommen hat“, sagte er im Voraus und mahnte an: „Wenn wir weiterhin zu viele Fehler machen oder der Gegner uns die Fehler aufzwingt, dann wird es schwer, Punkte zu holen.“

Live: Werder ist in Heidenheim gefordert

Einmal mehr gedulden müssen sich die Werder-Fans mit Blick auf Naby Keita. Der Top-Neuzugang der Gäste aus Bremen ist nach seiner Adduktorenverletzung zurück im Training, schaffte es aber noch nicht in den Kader – auch wenn es im Vorfeld Lob von Coach Werner gab: „Er hat eine gewisse Qualität und viel Erfahrung. Er passt sich schnell an und kann, wenn er körperlich so weit ist, schnell reingeworfen werden“, sagte der SVW-Coach über den Mittelfeldspieler. Stürmer Rafael Borré durfte indes immerhin auf der Bank Platz nehmen.