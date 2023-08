Im Liveticker: Mainz 05 empfängt Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt muss dringend in die Gänge kommen. In der Bundesliga startete die SGE am vergangenen Wochenende mit einem glücklichen 1:0 gegen Darmstadt 98. Unter der Woche kam man in den Playoffs zur Conference League im Hinspiel dann nicht über ein 1:1 bei Levski Sofia hinaus. Vor dem Rückspiel am Donnerstag ist die Mannschaft vom neuen Trainer Dino Toppmöller am Sonntag (15.30 Uhr, DAZN) nun erstmal bei Mainz 05 gefordert. „Es wird ein offenes und körperliches Spiel, in dem wir dagegenhalten müssen und unsere Offensivaktionen starten müssen“, sagte Trainer Toppmöller.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Mainzer verloren ihr erstes Saisonspiel deutlich mit 1:4 bei Union Berlin. Gegen den Nachbarn soll es im Rhein-Main-Duell nun die ersten Punkte für die Mannschaft von Trainer Bo Svensson geben. „Das Spiel gegen die Eintracht hat eine besondere Wichtigkeit“, sagte er vor der Partie. „Wir wollen die Möglichkeit nutzen, uns besser als in Berlin zu präsentieren.“

Live: Mainz trifft auf Frankfurt

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Mainzer verstärkten sich unter der Woche mit Marco Richter (von Hertha BSC verpflichtet) und Philipp Mwene, der nach zwei Jahren bei der PSV Eindhoven zu seinem Ex-Klub zurückkehrt. Bei der SGE steht weiter Stürmer Randal Kolo Muani im Fokus, der intensiv mit Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht wird. In Sofia stand der Franzose noch in der Startelf.