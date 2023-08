Im Liveticker: Schalke 04 empfängt Kaiserslautern

Vor bester Zweitliga-Kulisse will der FC Schalke 04 am Samstagabend (20.30 Uhr, Sky und Sport1) das erste Erfolgserlebnis in der jungen Zweitliga-Saison einfahren. In der mit 62.000 Zuschauern ausverkauften Veltins-Arena will das Team von Trainer Thomas Reis das 3:5-Spektakel beim HSV vergessen machen und den 1. FC Kaiserslautern besiegen.

„Ich bin fest davon überzeugt, dass es ein tolles Spiel wird“, glaubt S04-Coach Reis. „Wir wollen die ersten Punkte holen, um unser Ziel zu erreichen. Die Mannschaft muss ein Feuerwerk abbrennen, weil wir wieder tolle Rahmenbedingungen haben werden.“ Verzichten muss Reis auf den gesperrten Ibrahima Cisse, für den Timo Baumgartl in die Startelf rücken soll. Die Gäste aus Kaiserslautern verloren zu Saisonbeginn 1:2 gegen St. Pauli.

Live: Die 2. Bundesliga am Samstagabend

„Wir haben die Auftakt-Niederlage meines Erachtens ganz gut weggesteckt“, meint Lautern-Coach Dirk Schuster. Die Außenseiterrolle sei womöglich ein Vorteil, der Druck laste auf dem Bundesliga-Absteiger. „Schalke ist ein Schwergewicht der 2. Liga“, stellte Schuster klar und gab die Marschroute vor: „Wir müssen mehr Offensivaktionen starten als letzte Woche und die kleinen Fehler vermeiden. Es wird eine große Herausforderung, aber auch eine schöne Aufgabe.“