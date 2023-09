Im Liveticker: Union Berlin spielt bei Real, Galatasaray gegen Kopenhagen

Der 1. FC Union Berlin steht vor einem der größten Spiele der Klub-Historie. Am Mittwochabend (18.45 Uhr, DAZN) sind die Köpenicker zum ersten Mal in der Champions League gefordert. Zum Start steht gleich das Traumduell auswärts im Santiago Bernabeu gegen Real Madrid auf dem Programm. Während manch ein Union-Fan sich angesichts dieser Ansetzung wohl immer noch kneifen muss, will die Mannschaft die Aufgabe möglichst unaufgeregt angehen: „Wir versuchen, uns wie immer vorzubereiten. Und jetzt ist Real dran“, sagte Kapitän Christopher Trimmel.

Unterordnen will sich der Bundesliga-Vierte der vergangenen Saison auch bei Real nicht: „Ehrfurcht und Angst sind genau die beiden Sachen, die wir nicht brauchen“, sagte Sommer-Neuzugang Robin Gosens, der vergangene Saison noch das Finale der Königsklasse mit Inter Mailand gegen ManCity verlor. Trainer Urs Fischer kündigte an, man wolle mit einem „positiven Erlebnis nach Hause fliegen“. Im zweiten Spiel am frühen Mittwochabend ist Galatasaray Istanbul gegen den FC Kopenhagen gefordert.

RB Leipzig und Borussia Dortmund waren schon am Dienstag in die Europapokalsaison gestartet. Die Sachsen gewannen 3:1 bei Young Boys Bern, der BVB verlor bei PSG (0:2). Der vierte deutsche Teilnehmer, Meister FC Bayern, ist am späteren Mittwochabend gefordert (21 Uhr, DAZN). Das Team um Stürmerstar Harry Kane trifft auf Manchester United.