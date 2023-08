Im Liveticker: Früher Union-Doppelschlag gegen Mainz 05

Als Champions-League-Teilnehmer startet Union Berlin am Sonntag in die neue Saison. Nach der herausragenden vergangenen Spielzeit, die die Köpenicker mit Rang vier krönten, stapelt Trainer Urs Fischer dennoch tief: Ziel ist in der neuen Saison erst einmal wieder der Klassenerhalt. „Wir werden uns jetzt nicht verbiegen, wir werden uns nicht verändern“, sagte Fischer vor dem Spiel gegen Mainz 05 (15.30 Uhr, DAZN).

Die Unioner haben auch in diesem Sommer wieder kräftig aufgerüstet: Insgesamt zehn Neuzugänge fanden den Weg in die Hauptstadt und sollen helfen, die Dreifachbelastung aus Liga, Pokal und Königsklasse zu meistern. Die beiden prominentesten kamen erst in dieser Woche: Nationalspieler Robin Gosens und Kevin Volland standen aber direkt für das Spiel am Sonntag bereit.

Mainz 05 kann am Sonntag Hoffnungen aus der starken Vorbereitung schöpfen. Die 05er gewannen alle ihre Vorbereitungsspiele. Auch der neunte Tabellenrang in der Vorsaison gibt dem Team von Bo Svensson Selbstbewusstsein – und lässt von einem europäischen Rang in dieser Saison träumen. Erst einmal soll jedoch die Festung Alte Försterei eingenommen werden. Dort ist Union seit Februar 2022 ungeschlagen.