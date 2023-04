﻿In der Verfolgerrolle bei Inter Mailand: Wie Robin Gosens um die Rückkehr ins DFB-Team kämpft

Die mentale Ebene des Profifußballs beschäftigt Robin Gosens schon lange intensiv. Der Mittelfeld­spieler von Inter Mailand hat gerade sein Bachelor-Fernstudium in Psychologie abgeschlossen. Das nütze ihm selbst auch im täglichen Geschäft, sagte der 14-malige deutsche Nationalspieler jüngst der „Süddeutschen Zeitung“. „Aber noch mehr würde ich sagen, dass es mir im Umgang mit anderen Leuten geholfen hat. Ich versuche, meine Mitspieler jetzt auf anderen Ebenen zu verstehen“, sagte Gosens.

Auf die direkten Konkurrenten musste der gebürtige Emmericher zuletzt häufiger schauen. Als er im Januar 2022 innerhalb der italienischen Serie A von Atalanta Bergamo zu Inter gewechselt ist, erhoffte er sich, „dass meine Chancen, Nationalspieler zu bleiben, steigen“. Doch nach einer Verletzung und wegen taktischer Überlegungen von Hansi Flick platzte sein Traum von der Weltmeisterschaft in Katar. Der Bundestrainer habe „schon deutlich gemacht, dass er aktuell die Viererkette spielen lässt und dass er meine Stärken vor allem als linker Außenbahn­spieler vor einer Dreierkette sieht“, erklärte Gosens. Das mag ihm nachträglich nicht unrecht gewesen sein, da sich das DFB-Team bei der Wüsten-WM mit dem Vorrunden-Aus blamierte. Dennoch habe er sich „selbst Vorwürfe“ gemacht, den Sprung in Flicks Kader verpasst zu haben.

Momentan im DFB-Team nicht gefragt: Robin Gosens. © Quelle: Sven Hoppe/dpa

DFB-Team: Raum und Günter derzeit vor Gosens

Im Nationalteam haben links David Raum (RB Leipzig) und Christian Günter (SC Freiburg) weiter die Nase vorn. In Mailand unter Trainer Simone Inzaghi muss sich Gosens – anders als beim deutschen Team im System mit drei Verteidigern und zwei defensiv wie offensiv eingebundenen Schienen­spielern – immer wieder hinter Federico Dimarco einordnen. Zwar traf der 28-Jährige im vorletzten Ligaspiel gegen Salerno (1:1), als er in der Startelf stand, doch Inzaghi vertraute beim folgenden 2:0-Sieg im Viertelfinal­hinspiel der Champions League auswärts gegen Benfica Lissabon erneut auf Dimarco. Nun haben Gosens und sein Team die große Möglichkeit, erstmals seit dem Titelgewinn vor 13 Jahren die Vorschlussrunde der Königsklasse zu erreichen.

National läuft es für Inter nicht rund, am vergangenen Wochenende rutschte die Mannschaft aus den Champions-League-Rängen. Großer Druck liegt auf Trainer Inzaghi. Das Halbfinale im höchsten europäischen Klubwettbewerb wird zur Pflicht, womöglich steht sonst sein Job auf dem Spiel. Umso mehr fragt man sich, welche Rolle Gosens in der entscheidenden Partie in San Siro an diesem Mittwoch (21 Uhr, DAZN) gegen Benfica mit Landsmann Roger Schmidt auf der Trainerbank spielen wird. Bei drei der neun Champions-League-Spiele stand der kämpferisch starke DFB-Profi in der Startelf – darunter die Gruppenpartien gegen Bayern München, die Inter beide mit 0:2 verlor. Das Achtelfinal­rückspiel gegen den FC Porto verpasste Gosens verletzt, im Hinspiel gegen die Portugiesen war er wie vergangene Woche in Lissabon nur Reservist.

Gosens setzt auf Champions-League-Glanz

Noch ist der insgesamt rund 30 Millionen Euro teure Wechsel aus Bergamo in die norditalienische Metropole, der vor anderthalb Jahren als Leihe begann und ab Sommer schließlich zum festen Deal wird, nicht vollends erfolgreich. Das große Ziel: die Heim-EM mit Deutschland im kommenden Jahr. Elementar dafür ist ein Stammplatz im Inzaghi-Team. „Ich muss mir meinen Platz wieder erobern, bin in der Verfolgerrolle“, sagt Gosens – das gilt letztlich für Klub und Nationalteam. So oder so könnte etwas Champions-League-Glanz keinesfalls schaden.