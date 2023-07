Inter Miami gegen CD Cruz Azul live im TV und Online-Stream

Mit großer Zeremonie wurde Lionel Messi am Sonntag als „Inter Miami‘s Nummer zehn. Amerikas Nummer zehn. Die beste Nummer zehn der Welt“ vorgestellt. Nach seinen ersten Trainingseinheiten bei seinem neuen Klub in Amerika steht am Freitag (20 Uhr Ortszeit, 2 Uhr in Deutschland in der Nacht von Freitag auf Samstag) im Leagues Cup gegen den mexikanischen Klub CD Cruz Azul sein Debüt bevor.

Mit Sergio Busquets und mittlerweile auch Jordi Alba sowie seinem Trainer Gerardo Martino, der ihn einst in der argentinischen Nationalmannschaft und beim FC Barcelona trainiert hatte, trifft der Superstar in Miami auf einige alte Bekannte. Er freue sich auf alles, könne es kaum erwarten, so Messi – und versprach: „Wir werden eine gute Zeit haben, hier werden großartige Dinge geschehen.“

Wie sehe ich das Spiel zwischen Inter Miami und CD Cruz Azul live im TV?

Das Spiel zwischen Inter Miami und CD Cruz Azul wird am Freitag (zu deutscher Zeit am Samstag um 2 Uhr) live bei AppleTV übertragen. Der dafür benötigte MLS Season Pass kostet 14,99 Euro pro Monat während der laufenden Saison, 49 Euro für den Rest der Saison. AppleTV+-Abonnenten bekommen den Season Pass für 12,99 Euro pro Monat oder 39 Euro für die restliche Saison.

Kann ich Inter Miami gegen CD Cruz Azul im Livestream verfolgen?

AppleTV überträgt das Spiel zwischen Inter Miami und CD Cruz Azul auch im Livestream. Hierfür benötigen Fans ebenfalls ein kostenpflichtiges Abo.

