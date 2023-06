Inter Miami teasert mit Video: Folgt Busquets Messi in die MLS?

In Lionel Messi hat die nordamerikanische Profi-Liga MLS künftig einen Superstar als Aushängeschild. Der Weltmeister schloss sich Inter Miami nach Auslaufen seines Vertrags bei Paris Saint-Germain ablösefrei an. Nun folgt ihm wohl ein alter Kollege nach Florida – wie zumindest ein Video andeutet, das Inter Miami am Freitag veröffentlichte. Der Clip legt eine Verpflichtung des Spaniers Sergio Busquets nahe.

Zu sehen sind in dem Video zahlreichende lobpreisende Zitate über Busquets, etwa von Pep Guardiola, Luka Modric oder dem spanischen Ex-Nationaltrainer Vicente del Bosque. Am Ende des Videos leuchtet das Wort „Busi“ auf – Busquets Spitzname.

Über einen Wechsel des Weltmeisters von 2010 zum MLS-Klub war schon länger spekuliert worden. Wie bei Messi läuft auch der Vertrag von Busquets beim FC Barcelona zum 30. Juni aus, der Mittelfeldstratege ist dann ablösefrei zu bekommen.

Messi mit keinem Profi öfter auf dem Platz

Messi und Busquets könnten in Miami an erfolgreiche gemeinsame Zeiten anknüpfen. Mit keinem anderen Profi stand Messi in seiner Karriere öfter auf dem Platz als mit Busquets. In 567 gemeinsamen Spielen für den FC Barcelona gewannen die beiden Barca-Eigengewächse unter anderem drei Champions-League-Titel. Nachdem die Zusammenarbeit durch Messis Wechsel zu PSG 2021 vorerst beendet wurde, steht nun offenbar das nächste gemeinsame Kapitel an.