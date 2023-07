Inter Miami vor Transfer-Doppelpack von Ramos und Alba

Es bahnt sich wohl ein Wiedersehen in Florida an. Wie die spanische Zeitung Sport berichtet, soll Inter Miami nach den Transfers von Superstar Lionel Messi und dessen ehemaligen Mitspieler Sergio Busquets vor der Verpflichtung zweier weiterer Top-Stars stehen. Dabei handelt sich um die beiden Spanier Sergio Ramos und Jordi Alba. Dem Bericht zufolge soll sich der Klub mit Alba „in fortgeschrittenen Verhandlungen“ befinden und auch über einen Transfer von Ramos verhandeln. Miami-Präsident Jorge Mas kündigte an, dass „alle Verkündungen vor dem 15. Juli gemacht werden.“

Mit dem Innenverteidiger hatte Messi bis zuletzt für zwei Saisons bei Paris Saint-Germain zusammengespielt. Beide ließen ihre Verträge nach der abgelaufenen Spielzeit allerdings auslaufen. Auch Albas Vertrag beim FC Barcelona endete vor kurzem, weshalb der Klub von David Beckham, wie schon bei Messi und Busquets, keine Ablöse zahlen müsste. Zudem würde Alba bei Miami auf einen weiteren alten Weggefährten stoßen. Vor kurzem stellte der Klub Gerardo Martino als neuen Cheftrainer vor. Der Argentinier trainierte den 34-Jährigen bereits während seiner einjährigen Amtszeit bei Barca (2013 bis 2014).

Ramos, der vor seiner Zeit bei PSG 16 Jahre lang für Real Madrid aufgelaufen war, soll kürzlich auch über eine Rückkehr zu seinem Jugendklub FC Sevilla verhandelt haben. Die Andalusier plagen Berichten zufolge allerdings große finanzielle Probleme, weshalb ein Wechsel zurück nach Spanien unwahrscheinlich ist.