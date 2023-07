Busquets folgt Messi: Barça-Legende wechselt zu Inter Miami

Einen Tag nach der Bestätigung des Wechsels von Weltmeister Lionel Messi hat Inter Miami den nächsten Top-Star verpflichtet. Wie der Verein aus Florida am Sonntagabend deutscher Zeit verkündete, wechselt Sergio Busquets mit sofortiger Wirkung zum Klub von David Beckham. Der Spanier unterzeichnete einen Vertrag bis 2025. Bei seinem neuen Arbeitgeber wird Busquets wieder mit seinem guten Freund und Ex-Mitspieler Messi auf dem Platz stehen. Genau wie der Argentinier kommt Busquets wegen seines auslaufenden Vertrags ablösefrei.

Nach insgesamt 722 Spielen (18 Tore, 45 Vorlagen) für Barcelona hatte der defensive Mittelfeldspieler Anfang Mai seinen Abschied von seinem Jugendklub angekündigt und seine Ära bei den Katalanen damit für beendet erklärt. Neben allen möglichen Titeln mit Barça wurde der 34-Jährige mit der spanischen Nationalmannschaft, aus der er mittlerweile zurückgetreten ist, 2010 Weltmeister und 2012 Europameister.

Messi und Busquets könnten in Miami an erfolgreiche gemeinsame Zeiten anknüpfen. Mit keinem anderen Profi stand Messi in seiner Karriere öfter auf dem Platz als mit Busquets. In 567 gemeinsamen Spielen für den FC Barcelona gewannen die beiden Barça-Eigengewächse unter anderem drei Champions-League-Titel. Messi hatte seinen Wechsel zu Inter Miami Anfang Juni bekanntgegeben, nachdem bereits klar war, dass der Weltmeister seinen Vertrag bei Paris Saint-Germain nicht verlängern wird. Am Samstag bestätigte Miami den Transfer hochoffiziell. Einen Tag später folgt nun Busquets. Beide werden in der Nacht zu Montag vorgestellt.