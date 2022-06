Daniel Theis will Geschichte schreiben. Elf Jahre nach dem großen Dirk Nowitzki greift wieder ein deutscher Basketballer nach dem NBA-Titel. Das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) hat den 30-Jährigen aus Salzgitter in Boston getroffen. Ein Gespräch über einmalige Chancen im Leben.

Herr Theis, nach Detlef Schrempf (1996) und Dirk Nowitzki (2006 und 2011) stehen Sie erst als dritter Deutscher in den NBA-Finals. Was beutetet Ihnen das?

Daniel Theis: Es ist ein großes Erfolgserlebnis. Als Kind träumt man davon, in den NBA-Finals zu spielen. Jetzt die Möglichkeit zu haben und hoffentlich alles zu gewinnen, ist etwas Besonderes.

Wo waren Sie 2011, als Dirk Nowitzki mit Dallas Meister wurde?

Entweder war ich in Braunschweig oder in Ulm zu der Zeit. Ich war so clever und hab‘ mir meistens nachts einen Wecker zur zweiten Halbzeit gestellt. Ich habe die Spiele natürlich verfolgt.

Unter dem Hallendach in Bostons TD Garden hängen 17 Meisterbanner. Die Celtics sind Rekordmeister der Liga. Wie spielt es sich für so einen Traditionsklub?

Wir arbeiten gerade daran, unsere eigene Geschichte zu schreiben. Vor fünf Jahren, als ich hergekommen bin, hatten wir vom ersten Tag an das Ziel, Banner 18 zu gewinnen. Jetzt haben wir die Möglichkeit, das wirklich wahr zu machen. Das ist ein Traum, hier zu sein.

Bereits nach dem Sieg in Spiel drei strömten Menschen auf die Straßen, zündeten Feuerwerkskörper. Wie nehmen Sie die Stimmung wahr?

Außergewöhnlich. Boston ist eine der größten Sportstädte in den USA. Sie sind erfolgsverwöhnt mit den Patriots, Red Sox, Bruins. Jetzt ist unsere Zeit, den Fans mit der Meisterschaft etwas wiederzugeben.

NBA-Finals vor einer riesigen Medienmeute mit großem nationalen und internationalen Interesse: Ist das mehr Stress oder eher Spaß für Sie?

Ich genieße das mehr als alles andere. Es ist nicht garantiert, dass man die Chance hat, in den NBA-Finals zu spielen. Man weiß nicht, ob es eine einmalige Chance im Leben ist. Aber definitiv geht‘s darum, den Moment zu genießen.

„Die Defensive zeichnet uns die ganzen Play-offs über aus“ Daniel Theis

Im dritten Spiel kamen Sie nicht zum Einsatz. Wie nehmen Sie das auf?

Wann immer Coach und Team mich brauchen, bin ich bereit. Es geht nicht immer nur darum, auf dem Feld zu sein, sondern auch außerhalb als Mitspieler da zu sein. Ich bin ein Veteran, der schon einiges erlebt hat, mit Spielern spricht, weil man von außerhalb andere Dinge sieht, als wenn man nur auf dem Feld steht. Egal wie, ich bringe Energie fürs Team. Wir sind alle hier, um zu gewinnen. Und wir gewinnen und verlieren als Team.

Bislang lief jedes Spiel anders ab. Welche Schlüsse ziehen Sie aus den ersten Spielen?

Die Serie ist sehr intensiv. Für uns ist es ganz simpel: Wir müssen auf den Ball aufpassen. Je weniger Turnovers (Ballverluste; Anm. d. Red.) wir haben, desto größer ist die Chance zu gewinnen.

Die Defensive und die Athletik der Celtics sind überragend. Sind das die Schlüssel zum Erfolg?

Die Defense zeichnet uns die ganzen Play-offs über aus, das ist unser Markenzeichen. In Spiel drei haben wir vor allem über die Größe und die Offensiv-Rebounds extrem viele Extrapunkte geholt.

