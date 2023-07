Pierre-Michel Lasogga: „Ich war Ronaldos Vorreiter“

Einst galt er als eines der größten Stürmertalente Deutschlands, schaffte es sogar in den Kader der Nationalmannschaft. Nach einer turbulenten Karriere und vielen Stationen geht der zuletzt arbeitslose Pierre-Michel Lasogga (31) nun für die zweite Mannschaft seines Jugendvereins FC Schalke 04 in der Regionalliga auf Torejagd. Im Sportbuzzer-Interview erklärt er die Gründe für das S04-Engagement.

Sportbuzzer: Herr Lasogga, viele Fußballer zieht es zum Abschied in die Wüste, wo Sie schon auf dem Höhepunkt Ihrer Karriere waren. Zu früh?

Ich stehe voll und ganz hinter der Entscheidung, die ich damals getroffen habe (Lasogga wechselte 2019 nach Katar, Anm. d. Red.). Das war für mich genau der richtige Zeitpunkt. Dass ich für den Weg solcher Spieler wie Cristiano Ronaldo inzwischen eine Art Vorreiter war und dafür damals belächelt wurde, bringt mich heute zum Schmunzeln. Natürlich hat sich in Katar, Dubai und Saudi-Arabien noch mal sehr viel getan, und manche Summen erscheinen mittlerweile völlig verrückt. Ich bin sehr gespannt, ob das in den kommenden Jahren zu irgendeiner Form von Nachhaltigkeit führen wird.

Nun sind Sie wieder auf Schalke, wo alles begann. Schließt sich der Kreis?

Das kann man durchaus so sagen, dass dort, wo für mich alles angefangen hat, nun vielleicht auch alles aufhört. Klingt gerade in der heutigen Zeit sicher ein wenig nach Fußballromantik.

Umso mehr, weil Sie für die zweite Mannschaft auflaufen…

Ich will ehrlich sein, andere Möglichkeiten haben sich nach meiner Rückkehr aus Katar nicht ergeben. Als Matthias Schober mich gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, die sehr junge Regionalliga-Mannschaft als Führungsspieler zu leiten, habe ich mich damit auseinandergesetzt, und ich muss sagen: Die Arbeit mit den jungen Spielern, für die ich jetzt ein Stück weit Verantwortung trage, füllt mich total aus.

Waren Sie enttäuscht, dass sich kein Bundesligist gemeldet hat?

Als ich nach meiner Rückkehr nach Deutschland geschaut habe, welche Art von Spieler dem einen oder anderen Verein fehlt, habe ich mich anfangs schon gefragt, woran es liegt, dass das Telefon stumm bleibt. Denn ganz unabhängig davon, dass ich diese Position ausfülle, war ich immer ein großer Fan der klassischen Neun. Der Neuner war und ist der Spieler, der gerade dann, wenn es mal nicht läuft, als ‚Dosenöffner‘ fungieren und das wichtige 1:0 machen kann. Vereine wie Bayern hatten meist einen klassischen Neuner.

Haben der DFB und die Klubs die Renaissance des Neuners verschlafen?

Zumindest einen klassischen Neuner hat Deutschland – mit Niclas Füllkrug. Schon bei der WM hätte ich auf ihn gesetzt, denn wenn er gespielt hat, war er erfolgreich. Die DFB-Elf steht zurzeit in der Kritik, trotzdem glaube ich, dass es eine sehr talentierte Mannschaft mit riesengroßem Potenzial ist.

Sie befürchten also kein weiteres Vorrundendebakel bei der Heim-EM?

Ich bin zuversichtlich. Die Jungs können alle kicken, spielen bei Topmannschaften in ganz Europa. Natürlich kann im Einzelfall über Mentalität, Einstellung diskutiert werden – von der fußballerischen Qualität aber kann die Mannschaft meiner Meinung nach in der Weltspitze locker mithalten. Große Sorgen zu machen, dass Deutschland keine Fußballnation mehr ist, brauchen wir uns gewiss nicht.

Im Unterhaus tummeln sich Klubs wie Hertha, der HSV und auch Schalke. Ist Tradition nur noch zweitklassig?

Objektiv muss man derzeit sagen: ja. Es tut weh, dass meine Ex-Klubs dort stehen. Schalke befindet sich finanziell in einer anderen Situation als vor einigen Jahren, Hertha hatte viel Geld zur Verfügung, das hat aber auch nicht funktioniert. Und dem HSV fehlte in der Relegation das Quäntchen Glück. Man kann sich nur wünschen, dass diese Klubs zeitnah wieder aufsteigen.

Schalke will in dieser Saison direkt wieder hoch. Ein zweiter Neuner neben Simon Terodde in der Hinterhand kann da sicher nicht schaden…

Auf der Neun sind wir bestens aufgestellt. (lacht) Im Ernst: Meine Konzentration gilt voll und ganz der U23 und der Regionalliga. Das ist auch nicht einfach so dahergeredet. Für mich ist Fakt, was ich mit Mathias Schober verabredet habe: dass ich mich zu hundert Prozent auf diese Mannschaft und die Knappenschmiede einlasse, dahinter steckt viel Arbeit, und ich trage viel Verantwortung. Was-wäre-wenn-Spielchen kann und will ich mir da gar nicht erlauben.