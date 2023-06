Special Olympics in Berlin: „Deutschland hat noch Aufholbedarf“

Als Teil der Medienallianz berichtet der Sender Sky täglich drei Stunden live von den Special Olympic World Games 2023 in Berlin. Die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung findet erstmals in Deutschland statt und startet am Samstag in Berlin. Das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) hat im Vorfeld mit Sky-Sportchef Charly Classen über die Berichterstattung der Spiele von Menschen mit geistiger Behinderung gesprochen.

Herr Classen, was bedeutet es Ihnen, dass Sky die Special Olympics in diesem Jahr so umfangreich überträgt?

Es ist für uns ein Riesenprivileg, ein Teil der Medienallianz zu sein. Sky ist in Deutschland seit über zehn Jahren Partner der Special Olympics. Wir springen also nicht jetzt erst auf den Wagen auf, sondern sind schon lange dabei. Die Weltspiele in Berlin sind das größte Sportevent in Deutschland seit 1972 (damals fanden die Olympischen Spiele in München statt, Anm. d. Red.). Ich glaube, es haben immer noch nicht alle präsent, wie groß und bedeutend diese Veranstaltung ist. Die Chance, ein so großes Ereignis zu übertragen, hat man nur einmal. Darauf freuen wir uns wahnsinnig.

Was können Sky und andere Medien mit der Übertragung bewirken?

Es gibt unheimlich tolle sportliche Geschichten, die erzählt werden. Es gibt aber auch unheimlich tolle menschliche Geschichten zu erzählen. Wir verfügen über einen sehr wichtigen gesellschaftlichen Hebel, um viel inklusiver zu werden. Ich habe gesehen, wie die Weltspiele in Irland oder in Abu Dhabi die Länder wirklich langfristig verändert haben. Die Medien spielen eine sehr wichtige Rolle dabei, diese Geschichten zu transportieren, die Freude der Athletinnen und Athleten zu zeigen und die Klischees über Bord zu werfen.

Haben Sie sich auf die Übertragung der Special Olympics anders vorbereitet als auf andere Sportveranstaltungen wie die Fußball-Bundesliga?

Mir ist wichtig zu betonen, dass wir eine Riesen-Sportveranstaltung übertragen. Sie bekommt in jeder Hinsicht das, was so ein großes Ereignis verdient. Wir haben schon im Vorfeld viele Dokumentationen gezeigt und diese zum Beispiel auch in die Bundesliga-Berichterstattung integriert. Wir waren bereits vor einem Jahr bei den nationalen Spielen in Berlin dabei und haben übertragen. Und auch während der Spiele in diesem Jahr werden wir mehr machen als alle anderen.

Was genau?

Wir zeigen die Eröffnungs- und auch die Abschlussfeier. Dazu sind wir jeden Tag drei Stunden live, jeden Nachmittag von 14 bis 17 Uhr. Ab 19 Uhr gibt es noch mal Highlights und eine Talkübertragung. Es ist also ein sehr umfangreiches Programm. Darüber hinaus haben wir Anna Schmalhofer (lebt mit dem Down-Syndrom, Anm. d. Red.) als inklusive Reporterin vor Ort. Wir haben sie neulich schon bei einem Spiel von Jahn Regensburg in der 2. Bundesliga eingesetzt. Es war inhaltlich super, weil sie die richtigen Fragen gestellt hat, und es war sehr erfrischend. Aber natürlich ist das auch eine Umstellung für uns. Einige Fragen kommen manchmal unerwartet und es kann auch mal was schiefgehen. Aber das ist ja überall der Fall. Es ist wichtig, dass wir über unseren Schatten springen und sagen: ‚Wir machen alle Fehler, das gehört dazu. Und wir haben keine Angst, damit umzugehen.‘

Welche Ziele verfolgen Sie mit der Übertragung der Special Olympics?

Das große Ziel, das über allem steht, ist, die tolle Leistung der Sportlerinnen und Sportler in den Mittelpunkt zu stellen. Wir wollen diese Begeisterung zeigen, aber wir wollen auch unseren Beitrag dazu leisten, Mauern einzureißen, mehr Bewusstsein zu schaffen und einen Perspektivwechsel anzustoßen. Die Arbeitslosenquote bei Menschen mit geistiger Behinderung ist zum Beispiel extrem hoch. Muss das wirklich so sein? Wir haben immer noch zu viele Barrieren, die wir uns selbst künstlich aufbauen. Wichtig ist, dass wir die Plattform der Weltspiele nutzen und etwas davon mitnehmen, um dauerhaft Veränderung zu ermöglichen. Die Special Olympics sind für mich das, was den Sport als Grundsatz wirklich perfekt macht. Sky ist seit zehn Jahren dabei und wird weiter am Thema dranbleiben – auch lange über die Spiele hinaus.

Fast alle Inhalte, die Sie zeigen, sind auch kostenlos über Ihren Youtube-Kanal abrufbar. Wie kam es zu dieser Entscheidung?

Ganz einfach: Wir wollen die größtmögliche Reichweite für die Spiele erreichen. Es ist nicht primär ein abotreibendes Event für uns, sondern wir wollen es für alle zugänglich machen. Aber natürlich haben wir auch ein eigenes Interesse als Unternehmen. Wir investieren sehr viel in die Special Olympics. Wir werden über 50 Volunteers und über 100 Leute in der Produktion und Redaktion vor Ort haben. Das Investment ist also sehr groß, aber wir produzieren auch sehr gute Inhalte und das wiederum ist gut für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer und zahlt auf unsere Marke ein.

Wie wichtig sind die Einschaltquoten bei den Special Olympics?

Die Quoten sind mir schon wichtig und wir sind durchaus froh, dass wir auch Sponsoren haben. Allerdings ist unser grundsätzliches Ziel, dass so viele Menschen wie möglich die Leistungen der Athletinnen und Athleten sehen können und wir dieses grandiose Sportfest gemeinsam zelebrieren. Was ich noch betonen möchte: Wir sind ein Teil der Medienallianz für die Special Olympics. Jeder bringt seine eigene Stärke mit und wir ergänzen uns sehr gut. Normalerweise stehen wir in einem starken Wettbewerb, in dem es oft um Exklusivität geht. Aber hier haben wirklich alle die Tür geöffnet und arbeiten hervorragend zusammen, um den Spielen gemeinsam eine tolle Bühne zu bereiten.

Warum passiert das erst jetzt und nicht schon früher?

Ich glaube, es liegt einfach an dem Besonderen dieses Events. Es haben alle erkannt, dass wir sowohl inhaltlich als auch gesellschaftlich eine große Chance haben und dass es hier nicht primär um Refinanzierung geht. Es geht um die Sache an sich, ohne Klischees, ohne Vorurteile. Es geht um das Gegenteil von Mitleid, es geht ganz klar um Zuversicht und Optimismus – und darum, auf Augenhöhe zusammen zu sein und inklusiv zu sein. Das ist ein Prozess, der nicht ganz einfach ist. Ich glaube aber, je mehr sich alle damit auseinandersetzen, umso besser wird nicht nur diese Berichterstattung, sondern auch alle, die danach folgen.

Fahnen der Special Olympics World Games wehen auf dem Dach des Olympiastadions vor Beginn der Weltspiele vom 17. bis 25. Juni 2023 in Berlin. © Quelle: Andreas Gora/dpa

Hängt Deutschland im internationalen Vergleich hinterher?

ESPN ist in Amerika seit vielen Jahren ein großer Vorreiter und auch der weltweite Medienpartner der Special Olympics. Sie haben vorgemacht, wie man das Event auch inklusiv übertragen kann. Das war für sie genauso ein Lernprozess. Auch Channel 4 hatte in Großbritannien schon bei den Paralympics 2012 einen starken Ansatz und hat die Übertragung auf ein neues Level gehoben. Zu den Special Olympics in Berlin sind Vertreter der öffentlich-rechtlichen Sender aus ganz Europa mit einem Team da, das stimmt mich zuversichtlich. Aber klar, Deutschland hat noch Aufholbedarf und ich hoffe, dass wir mit den Spielen in Berlin ein ganz großes Stück vorankommen werden.

Sky stellt die TV-Technik für die Special Olympics zur Verfügung. War das eine Entscheidung, die bei Ihnen viel diskutiert wurde?

Selbstverständlich gab es dazu eine Diskussion. Wir sind ein wirtschaftliches Unternehmen. Aber im Endeffekt war es eine relativ leichte Entscheidung für uns, es zu tun. Zum einem wollen wir uns gesellschaftlich engagieren und haben eine Verantwortung, die wir wahrnehmen – die übrigens schon lange fest in unseren Werten als Unternehmen verankert ist. Und zum anderen gehört Sport zu unseren absoluten Kernkompetenzen. Wir haben über Jahrzehnte Sportevents in Top-Qualität produziert und wir können bei den Special Olympics genau dieses Know-how einbringen. Wir werden das Event zudem dafür nutzen, um zu lernen und uns selbst weiterzuentwickeln. Wir werden neue Technologien ausprobieren. Diese Erfahrungen wollen wir dann auch in andere Berichterstattungen, ob Formel 1 oder Fußball, mit einbauen. Weil es einen Mehrwert für uns hat.

Insgesamt gibt es 26 verschiedene Sportarten bei den Special Olympics. Auf welche Übertragungen freuen Sie sich besonders?

Ich freue mich am meisten auf die Konferenzen, die wir am Nachmittag zeigen werden. Dort werden viele verschiedene Sportarten zu sehen sein. Zum Beispiel Boccia, eine Sportart, die viele Leute vielleicht gar nicht kennen und sich dann denken: ‚Okay, was ist das überhaupt?‘ Wir wollen auch mal Sportarten ins Rampenlicht stellen, die den Menschen nicht so bekannt sind. Aber natürlich freuen wir uns genauso auf den Fußball, das Schwimmen und die Leichtathletik.

Wie groß ist der Unterschied zur Übertragung anderer Sportveranstaltungen? Gerade im Fußball, wo viel Geld im Umlauf ist, haben viele Menschen das Gefühl, dass es immer weniger um den Sport an sich geht.

Das würde ich anders beurteilen. Im Fußball geht es schon extrem um den Sport an sich. Das sehe ich bei unseren wöchentlichen Übertragungen. Ich glaube aber, dass bei den Special Olympics das Menschliche stärker im Mittelpunkt steht.

Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was Sie mit der Übertragung der Special Olympics bewirken könnten: Was wäre das?

Ich wünsche mir wirklich, dass wir es schaffen, unsere Gesellschaft inklusiver zu machen, die Augen zu öffnen und uns ernsthaft mit den Athletinnen und Athleten sowie dem Thema Inklusion auseinandersetzen. Ich hoffe, dass wir durch die großartige, verbindende Kraft des Sports sehen können, was auch gesellschaftlich möglich ist. Andere Länder haben gezeigt, dass es funktionieren kann. Wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, dass wir das auch in Deutschland erreichen.