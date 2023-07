Irland bei der Frauen-WM 2023: alle Infos zum Kader

Vom 20. Juli bis zum 20. August rollt der Ball bei der Frauen-Fußballweltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. In acht Gruppen treten 32 Teams an. Wir stellen jedes im Porträt vor – hier: den irischen Kader.

Irland im Schnellcheck

Trainerin Vera Pauw

WM-Teilnahmen 1 (inkl. 2023)

Größter WM-Erfolg Qualifikation 2023

Fifa-Weltrangliste 22. Platz (Stand 9.6.2023)

In welcher Gruppe spielt Irland bei der WM 2023?

Irland spielt in Gruppe B. Dort trifft das Team auf Australien, Nigeria und Kanada.

Wann spielt Irland bei der WM 2023?

Das sind die Termine der Irland-Spiele bei der WM:

Australien – Irland | Donnerstag, 20.7.2023, 12 Uhr MESZ in Sydney (TV-Übertragung in der ARD) Donnerstag, 20.7.2023, 12 Uhr MESZ in Sydney (TV-Übertragung in der ARD)

Kanada – Irland | Mittwoch, 26.7.2023, 14 Uhr MESZ in Perth (TV-Übertragung im ZDF)

Irland – Nigeria | Montag, 31.7.2023, 12 Uhr MESZ in Brisbane (Übertragung im ZDF-Livestream)

Der irische WM-Kader: alle Spielerinnen in der Übersicht

Tor

Courtney Brosnan (Everton LFC)

Grace Moloney (Reading)

Megan Walsh (Brighton & Hove Albion)

Abwehr

Áine O‘Gorman (Shamrock Rovers)

Niamh Fahey (Liverpool)

Louise Quinn (Birmingham City)

Diane Caldwell (Reading)

Claire O‘Riordan (Celtic FC)

Mittelfeld

Megan Connolly (Brighton & Hove Albion)

Chloe Mustaki (Bristol City)

Isibeal Atkinson (West Ham United)

Katie McCabe (Arsenal)

Denise O‘Sullivan (North Carolina Courage)

Lily Agg (London City Lionesses)

Ruesha Littlejohn (Aston Villa)

Ciara Grant (Heart Of Midlothian)

Sinead Farrelly (Gotham FC)

Lucy Quinn (Birmingham City)

Marissa Sheva (Washington Spirit)

Sturm

Heather Payne (Florida State Seminoles)

Kyra Carusa (London City Lionesses)

Amber Barrett (Standard Lüttich)

Abbie Larkin (Shamrock Rovers)

