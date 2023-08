﻿Ein allerletzter Vergleich

Geschlechtervergleiche sind in allen Lebensbereichen absurd, doch im Fußball ist es besonders schlimm. Auch im Jahr 2023 kommt die WM der Frauen nicht ohne ständige Bezüge zu ihren männlichen Kollegen aus. Tore, Spielzüge, Stimmung – fast alles wird am großen Vorbild gemessen. DFB-Kapitänin Alexandra Popp sei eine der wenigen, die die Bälle fast so gut „köpfen kann wie die Männer“, gibt ZDF-Kommentatorin Claudia Neumann kund. Auch nach dem historischen Aus von Deutschland in der Gruppenphase kommen viele Medien nicht an der Phrase „wie die Männer“ vorbei.

Ob wir wollen oder nicht: Wenn wir über die Attraktivität von Frauenfußball sprechen, spielt das Geschlecht eine entscheidende Rolle. Die meisten von uns sind mit Männerfußball sozialisiert worden. Die großen Geschichten handeln eben von Pelé, Zidane oder Ronaldo. Meine erste richtige Fußball-Erinnerung führt zur Heim-WM 2006. Eröffnungsspiel Deutschland gegen Costa Rica: Philipp Lahm lässt einen Gegenspieler liegen, zieht von der Strafraumkante ab und trifft in den rechten Winkel.

Männer sind Frauen um Jahre voraus

Erst Jahre später spielt meine erste Erinnerung an Frauenfußball. Mit der Fußballmannschaft geht es nach Bielefeld zum Finale der U20-WM. Deutschland gewinnt den Titel, auf dem Platz stehen Almuth Schult, Svenja Huth und Alexandra Popp – die im Übrigen selbst zeigt, welches Bild Frauen jahrelang selbst vom Frauenfußball hatten. Popp beginnt in einer Jungsmannschaft, muss aber mit 14 Jahren in ein Mädchenteam wechseln. In ihrer kürzlich erschienenen Autobiografie beschreibt sie, dass sie sich zunächst geweigert hätte. Sie dachte, dass es kein anderes Mädchen gebe, das Fußball spielen kann.

Sie fragen sich, warum diese persönliche Anekdote relevant ist? Nun, sie ist ein gutes Beispiel, warum es auch im Jahr 2023 Menschen gibt, die behaupten, dass Männerfußball attraktiver sei.

Männer sind Frauen um Jahre voraus. Die erste Männer-WM wurde 1930 ausgetragen, die erste Frauen-WM 1991. Als die Männer 1963/1964 ihre erste Bundesliga-Saison spielten, war Frauenfußball noch verboten. Erst 1990/1991 fand die erste Saison einer zweigleisigen Bundesliga statt, 1997 startete die eingleisige Liga. Dieser Vergleich ist notwendig: Denn während Männer schon jahrelang unter professionellen Bedingungen arbeiten, müssen viele Bundesliga-Spielerinnen noch immer einer Nebentätigkeit nachgehen.

Doch die Fußballerinnen beweisen, dass sie all das nicht daran hindert, sportlich abzuliefern – das ist inzwischen auch wissenschaftlich belegt. Forschende aus Norwegen und der Schweiz haben 600 Probandinnen und Probanden von der Fifa und der Uefa als Highlight-Tore eingestufte Treffer gezeigt. Nur eine Gruppe wusste, welche der fünf Tore von Männern und welche von Frauen geschossen wurden, während die andere die Videos verpixelt zu sehen bekam. Wer das Geschlecht nicht kannte, erkannte auch keinen Unterschied.

Kellys Elfmeter ist 111 km/h schnell

Selbst die vermeintlich schwächere Physis von Frauen, die von vielen als letzter großer Unterschied bemängelt wird, gibt es punktuell nicht mehr. Mit 111 km/h hämmerte die Engländerin Chloe Kelly den letzten Elfmeter ihres Teams im Achtelfinale ins Tor. Ihr Schuss war härter als jeder Treffer eines Mannes in der vergangenen Premier-League-Saison.

Der Elfmeter von Chloe Kelly war schneller als jeder Schuss eines Mannes in der letzten Premier-League-Saison. © Quelle: IMAGO/PA Images

Dazu kommt: Auf dem Platz geht es zwar zur Sache, lamentiert wird aber nur selten – und nach Abpfiff liegen sich die Spielerinnen wieder in den Armen. Nach der enttäuschenden Halbfinalniederlage gegen Spanien zeigte Schwedin Fridolina Rolfö eine beeindruckende Geste, als sie ihre Konkurrentin Aitana Bonmati vor der Haupttribüne in die Höhe hob.

Die faire Stimmung auf dem Platz spiegelt sich auch bei den Fans wider: Viele Familien gehen zu den Spielen. Das Publikum ist sehr divers. In den Kurven der Männer-Bundesligisten geht es hingegen hart zu. Dort herrschen noch immer heteronormative Werte vor. Nahezu jeder Spieltag wird von Gewalt und Rassismus überschattet – besonders heftig war es letztes Wochenende im DFB-Pokal, als gleich in mehreren Stadien Spieler rassistisch beleidigt wurden. Als Frau muss man sich oftmals entweder sexistisch beleidigen oder begrapschen lassen. Der Frauenfußball schafft es, mit den Spielerinnen und den Klubs in einer modernen Welt voranzugehen.

Es ist diese ehrliche, authentische Art von vielen Spielerinnen, die den Sport noch attraktiver macht. Popp, Huth, Schult und Co. gehen voran, setzen sich für gesellschaftliche Themen wie gleiche Bezahlung oder die LGBTQIA+-Community ein. Damit werden sie zu Vorbildern für viele junge Fußballerinnen und Fußballer – die insbesondere für junge Mädchen lange nicht existent waren.

Wer all das nicht erkennen kann, lebt wohl immer noch im letzten Jahrhundert. Und jetzt lassen wir die sportlichen Vergleiche ein für alle Mal sein.

