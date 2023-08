Roberto Mancini tritt als Nationaltrainer Italiens zurück

Roberto Mancini ist nicht länger Nationaltrainer des amtierenden Europameisters Italien. Wie der nationale Verband auf seiner Homepage am Sonntag mitteilte, habe man den am Samstagabend eingegangenen Rücktritt des Coaches „zur Kenntnis genommen“. Der Verband kündigte an, den Nachfolger des 58-Jährigen in den kommenden Tagen bekanntgeben zu wollen.

Italiens Nationalmannschaft hatte zuletzt zweimal in Folge die Teilnahme an der WM-Endrunde verpasst. In der Qualifikation zur Europameisterschaft 2024 in Deutschland hat die „Squadra Azzurra“ in der Gruppe C, in der mit England auch der italienische EM-Finalgegner von 2021 spielt, bislang erst zwei Partien absolviert. Dabei gab es eine 1:2-Heimniederlage gegen England und einen 2:0-Erfolg bei Außenseiter Malta.

Mancini hatte den Posten in Italien im Mai 2018 übernommen. Vor seinem Engagement als Nationaltrainer stand er unter anderem als Chefcoach von Inter Mailand und Manchester City in der Verantwortung. In seiner Titelsammlung als Klub-Trainer finden sich unter anderem drei italienische und eine englische Meisterschaft.