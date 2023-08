Berichte über Mancini-Nachfolger: Spalletti Favorit, Conte eine Option

Nach dem überraschenden Rücktritt von Roberto Mancini als Italiens Nationaltrainer möchten die Verbandsverantwortlichen zeitnah einen Nachfolger präsentieren. Italienische Medien nennen aktuell zwei heiße Kandidaten. Ex-Neapel-Coach Luciano Spalletti soll aktuell in der Favoritenrolle stecken, dicht gefolgt von Antonio Conte.

Spalletti hatte nach dem Gewinn des Meistertitels angekündigt, eine Auszeit zu nehmen: „Ich muss ein Jahr aussetzen. Ich bin ein bisschen müde.“ Gleichzeitig schwärmte er von einem Engagement als Nationaltrainer. „Eine Nationalmannschaft zu trainieren, wäre sehr reizvoll“, sagte er. Wie italienische Medien berichten, scheitert es aktuell an einer Ausstiegsklausel, die Spalletti aus seiner Zeit in Neapel noch besitzen soll. Demnach fordere die SSC 2,65 Millionen Euro für den Meistercoach, falls dieser in der Saison 2023/24 einen neuen Job antreten sollte. Der italienische Verband sei aber der Meinung, dass diese Ablöse nur bei einem Wechsel auf Klub-Ebene gezahlt werden müsse.

Conte-Rückkehr denkbar

Bei Conte ist die vertragliche Situation etwas einfacher. Der 54-Jährige trainierte das italienische Nationalteam bereits von 2014 bis 2016 und ist seit seinem Aus beim Premier-League-Klub Tottenham Hotspur Ende März vertragslos. Die Gazzetta dello Sport berichtete von einem großen Interesse Contes an einer Rückkehr zur Nationalmannschaft.

Angesichts der „wichtigen Verpflichtungen“ in den kommenden Monaten will der Fußball-Verband bereits in den nächsten Tagen den neuen Nationaltrainer bekanntgeben. In der Qualifikation für die EM 2024 liegt Italien mit drei Punkten aus zwei Spielen auf Rang drei seiner Gruppe. Bereits im September stehen die Partien gegen Nordmazedonien und die Ukraine an.