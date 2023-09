Verletzungsschock mit 34: Ex-Bundesliga-Star erleidet Kreuzbandriss

Herber Rückschlag für Ivan Perisic. Der frühere Bundesliga-Profi hat sich im Training seines aktuellen Vereins Tottenham Hotspur eine schwere Verletzung des Kreuzbandes zugezogen. Das bestätigten die Spurs am Mittwoch. Demnach habe der Kroate eine „komplexe Verletzung des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie erlitten“, hieß es weiter. Über die mögliche Dauer der Ausfallzeit machte der Verein keine Angaben.

Der Kreuzbandschaden sei ohne Fremdeinwirkung eingetreten, der mittlerweile 34-Jährige werde sich nun einer Operation unterziehen. Damit dürfte die Teilnahme des Vizeweltmeisters von 2018 an der Europameisterschaft im kommenden Jahr in Deutschland zumindest in Zweifel stehen. Perisic steht seit Juli 2022 bei den Spurs unter Vertrag und kam für den Verein aus dem Norden Londons zu bisher 50 Einsätzen (ein Tor, 14 Vorlagen). Unter dem neuen Trainer Ange Postecoglou war Perisic zuletzt als Joker gefragt, beim dramatischen 2:1-Sieg über Aufsteiger Sheffield United hatte er einen Assist beigesteuert.

Der Vertrag des Linksaußen in Tottenham läuft am Ende der Saison aus, auch vor diesem Hintergrund und seines bereits fortgeschrittenen Alters ist die Verletzung bitter. In Deutschland spielte Perisic für Borussia Dortmund (2011 bis 2013), den VfL Wolfsburg (2013 bis 2015) sowie den FC Bayern (2019/20), mit den Münchnern gewann er vor drei Jahren die Champions League.