Bericht: BVB-Talent weckt Interesse des FC Barcelona

Sichert sich der FC Barcelona ein Abwehr-Talent von Borussia Dortmund? Einem Bericht der Bild zufolge hat der 17 Jahre alte Linksverteidiger Almugera Kabar das Interesse des spanischen Meisters geweckt. Die Katalanen sollen sich beim BVB bereits über die Möglichkeit eines Transfers erkundigt haben. Mehr noch: Auch mit dem Spieler selbst sollen erste Gespräche über einen etwaigen Wechsel nach Spanien laufen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie es weiter heißt, würde Barça Kabar, der in diesem Sommer von der U17 der Westfalen in die U19 weitergezogen war, zunächst in der zweiten Mannschaft aufbauen, ihn gleichzeitig aber bereits als ernsthaften Perspektivspieler für das Profi-Team einplanen wollen. Dem Bericht zufolge soll sich der 17-Jährige auf Sicht durchaus Chancen auf einen Sprung in die Mannschaft von Cheftrainer Xavi ausrechnen. Der Grund: Der Vertrag von Linksverteidiger Marcos Alonso läuft 2024 aus. Neben dem 32-Jährigen verfügt Barcelona aktuell in Alejandro Balde über lediglich eine Alternative.

Kabar wechselte im Sommer 2019 in die Jugend von Borussia Dortmund. In der abgelaufenen Saison kam er im Bundesliga-Team der U17 zum Einsatz. Insgesamt absolvierte er dabei 30 Pflichtspiele, in denen er sechs Tore und vier Vorlagen beisteuerte. Zudem lief er bereits für die U16- und U17-Auswahl der deutschen Nationalmannschaft auf (26 Spiele, sechs Tore), war zuletzt am EM-Triumph der U17 beteiligt. Aktuell soll der BVB nicht damit planen, den Nachwuchsspieler abzugeben.