Bayern-Star Musiala reist später als geplant zum DFB-Team

Bundestrainer Hansi Flick muss einen Tag länger auf Jamal Musiala warten. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch den Medienvertretern in Wolfsburg mit. Der 20 Jahre alte Youngster des FC Bayern München reist erst am Donnerstagabend zum DFB-Quartier. Für das Spiel am Samstag (20.45 Uhr, RTL) gegen WM-Gegner Japan war Musiala ohnehin noch keine Option, hatte Flick bei der Nominierung erklärt. Er hatte aber für das Duell mit Vizeweltmeister Frankreich am Dienstag (21 Uhr, ARD) mit dem Mittelfeldspieler geplant - daran wolle er auch weiter festhalten.

Musiala laboriert noch an den Folgen eines Muskelfaserrisses im linken, hinteren Oberschenkel. Seit vorigem Freitag trainiert er wieder mit dem Ball. Seit Montag hatte der Münchener Profi sein Aufbautraining weiter intensiviert und individuelle Einheiten an der Säbener Straße absolviert.

Füllkrug reist am Donnerstag ab

Für die beiden Test-Länderspiele versammelt Bundestrainer Flick insgesamt 24 Spieler um sich. Stürmer Niclas Füllkrug weilt bis Donnerstag im Kreise des DFB-Teams, nahm aber nie aktiv am Trainingsgeschehen teil. Für ihn wurde bereits Thomas Müller nachnominiert. Musiala füllt das Aufgebot dann final auf.