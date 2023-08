Japan bei der Frauen-WM 2023: alle Infos zum Kader

Vom 20. Juli bis zum 20. August rollt der Ball bei der Frauen-Fußballweltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. In acht Gruppen treten 32 Teams an. Wir stellen jedes im Porträt vor – hier: den japanischen Kader.

Japan im Schnellcheck

Trainer Futoshi Ikeda

WM-Teilnahmen 9 (inkl. 2023)

Größter WM-Erfolg Weltmeister (2011)

Fifa-Weltrangliste 11. Platz (Stand 9.6.2023)

In welcher Gruppe spielte Japan bei der WM 2023?

Japan spielte in Gruppe C. Dort traf das Team auf Spanien, Costa Rica und Sambia. Als Gruppenerster zog Japan ins Achtelfinale ein.

Japans WM-Spielplan

Alle vergangenen und ausstehenden Spiele von Japan bei der WM:

1. Gruppenspiel: Sambia – Japan | Samstag, 22.7.2023, 9 Uhr in Hamilton

2. Gruppenspiel: Japan – Costa Rica | Mittwoch, 26.7.2023, 7 Uhr in Dunedin

Japan – Spanien | Montag, 31.7.2023, 9 Uhr in Wellington (zum 3. Gruppenspiel:| Montag, 31.7.2023, 9 Uhr in Wellington (zum Spielbericht

Japan – Norwegen | Samstag, 5.8.2023, 10 Uhr in Wellington (zum Achtelfinale:| Samstag, 5.8.2023, 10 Uhr in Wellington (zum Spielbericht

Viertelfinale: Japan – Schweden | Freitag, 11.8.2023, 9.30 Uhr in Auckland

Der japanische WM-Kader: alle Spielerinnen in der Übersicht

Tor

Ayaka Yamashita (INAC Kobe Leonessa)

Chika Hirao (Albirex Niigata)

Momoko Tanaka (Tokyo Verdy Beleza)

Abwehr

Saki Kumagai (AS Rom)

Shiori Miyake (INAC Kobe Leonessa)

Risa Shimizu (West Ham United)

Miyabi Moriya (INAC Kobe Leonessa)

Moeka Minami (AS Rom)

Hana Takahashi (Urawa Reds)

Rion Ishikawa (Urawa Reds)

Mittelfeld

Kiko Seike (Urawa Reds)

Hikaru Naomoto (Urawa Reds)

Yui Hasegawa (Manchester City)

Hina Sugita (Portland Thorns)

Honoka Hayashi (West Ham United)

Fuka Nagano (Liverpool)

Hinata Miyazawa (MyNavi Sendai)

Jun Endo (Angel City)

Aoba Fujino (NTV Tokyo Verdy Beleza)

Sturm

Mina Tanaka (INAC Kobe Leonessa)

Remina Chiba (JEF United Chiba)

Riko Ueki (Tokyo Verdy Beleza)

Maika Hamano (Hammarby IF)

