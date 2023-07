Manager Schmadtke: Das macht den FC Liverpool so besonders

Jörg Schmadtke ist seit dem 1. Juni als Sportdirektor beim FC Liverpool im Amt. Zwei Monate nach seinem Start schwärmt der 59-Jährige vom englischen Traditionsverein. „Ich bin begeistert von diesem Klub, fasziniert von der Atmosphäre, die dort herrscht. Ein ganz großer Klub, der aber null Arroganz ausstrahlt“, sagte Schmadtke der Welt am Sonntag. Er beobachte „ein großes Miteinander“ in dem renommierten Fußballverein, „ein optimales Zusammengehörigkeitsgefühl, das sich zum Beispiel so dokumentiert, dass in der Kantine die Profis neben den Sekretärinnen und Angestellten sitzen und die Manager der einzelnen Sektionen am Tisch der Nachwuchsspieler“. Es existiere „nicht so eine strikte Trennung wie in Deutschland“.

Auch den Liverpooler Coach Jürgen Klopp lobte der ehemalige Geschäftsführer des Bundesligisten VfL Wolfsburg, den er im Januar nach viereinhalb Jahren eigentlich in Richtung Ruhestand verlassen hatte. Das Betriebsklima sei „mit Sicherheit“ ein Verdienst des deutschen Trainers: „Weil es seinem Naturell entspricht, alle Leute mitzunehmen und dabei offen und freundlich zu sein“, sagte der frühere Torhüter. Seine Aufgabe im Verbund mit Klopp, dem „Taktgeber in Liverpool“, erklärte er so: „Im Prinzip bin ich ein Dienstleister, der Zuarbeiter für Jürgen und derjenige, der für die Umsetzung der Ideen und Aktivitäten verantwortlich zeichnet.“

Schmadtke bekräftigte derweil erneut, dass seine Tätigkeit beim Champions-League-Sieger von 2019 nie nur für wenige Monate angelegt war. „Wir haben ein Jahr Zusammenarbeit ausgemacht und uns darauf verständigt, nach drei Monaten zu schauen, was wird“, erklärte der Ex-Wolfsburg-Manager: „Beide Seiten sind so souverän und seriös, dass dann die Frage beantwortet wird: Macht es weiter Sinn oder nicht? Es könnte sein, dass wir uns die Hand geben und auseinandergehen.“ Zum aktuellen Stand äußerte sich Schmadtke aber nicht.