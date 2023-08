„Reden ist Silber ...“: Was Hofmann über die Pfiffe in Gladbach denkt

Als Jonas Hofmann vor dem Aufwärmen in den Katakomben des Borussia-Parks in Mönchengladbach stand, sei es „kurz emotional“ für ihn geworden. Statt mit dem Trikot der Gladbacher wärmte sich der Sommer-Neuzugang von Bayer Leverkusen im Dress der Werkself auf. „Wenn es nicht emotional geworden wäre, würde ich mir selber Vorwürfe als Mensch machen, weil siebeneinhalb, fast acht Jahre, schon eine besondere Zeit waren. Sehr besonders“, sagte der 31-Jährige im Anschluss des 3:0-Auswärtssiegs bei Sky. Einige Gladbacher Fans sahen das offensichtlich nicht so ...

Bei seiner offiziellen Verabschiedung vor dem Spiel durch das Präsidium der Borussia musste sich Hofmann ein deutliches Pfeifkonzert anhören. Applaus gab es auch, aber nur wenig. „Das habe ich auch erwartet, dass der eine oder andere Pfiff kommt“, zeigte sich der DFB-Star von der Reaktion des Gladbacher Publikums, das ihn auch während des Spiels bei jedem Ballkontakt mit lautstarken Pfiffen bedachte, nur wenig überrascht.

Hofmann über Grund der Pfiffe in Gladbach: „Ein bisschen beeinflusst“

Hofmann meinte anschließend, den Grund für die Feindseligkeiten eines Teil des Gladbacher Publikums zu kennen: „Die Pfiffe, die kommen, die wurden vor den ganzen Wochen oder während des Wechsels schon ein bisschen beeinflusst. Das würde ich sagen, weil es schon so war. Weil es einfach nicht der Wahrheit entsprochen hat, was in den Medien rumging“, erklärte der Flügelspieler, allerdings ohne konkreter zu benennen, was oder wen er meinte.

Auch auf Nachfrage von Sky-Moderator Sebastian Hellmann wurde Hofmann nicht genauer: „Das wissen wir, glaube ich, alle, von wem das kam. Ich glaube, manchmal ist es ganz wichtig, sich Gedanken zu machen. Und vielleicht ist an dem Sprichwort was dran: Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.“

Hofmann über Wechsel-Zoff: „Ein bisschen Kindergarten“

Wahrscheinlich, dass Hofmann auf den Zwist mit Gladbachs Sportdirektor Roland Virkus anspielte. Insbesondere Virkus hatte sich sehr verärgert darüber gezeigt, dass Hofmann im Sommer eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag gezogen hatte und für zehn Millionen Euro nach Leverkusen gewechselt war. Ihn habe die „Art und Weise“ gestört, sagte Virkus zuletzt und sprach davon, dass Hofmann erst seinen Verbleib in Gladbach zugesagt und einen Tag später seinen Wechselwunsch mitgeteilt habe.

Dazu fand Hofmann deutliche Worte. „Das ist völliger Quatsch. Ich habe auch niemals zugesagt. Das ist aber auch das letzte Mal, dass ich dazu etwas sage. Das war für mich auch ein bisschen Kindergarten, ehrlicherweise“, schimpfte der Allrounder.