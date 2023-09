Seoane berichtet von Omlin-OP: Comeback in diesem Jahr „wird eher schwierig“

An ein schnelles Comeback von Jonas Omlin bei Bundesligist Borussia Mönchengladbach ist nicht zu denken. Das teilte Gladbach-Trainer Gerardo Seoane am Freitag mit. „Mit drei bis vier Monaten ist sicher zu rechnen. Es wird eher schwierig, dass er in diesem Jahr nochmal eingreifen kann“, sagte der Schweizer über seinen Landsmann, der sich Ende August eine schwere Schulterverletzung zugezogen hatte. Am Montag wurde der 29 Jahre alte Schlussmann operiert. „Die Operation ist gut verlaufen, den ersten Teil der Reha wird Jonas in der Schweiz absolvieren, den zweiten dann hier bei uns“, so Seoane weiter.

Auch Einsatz Olschowsky fraglich

Im Auswärtsspiel am Sonntag bei Darmstadt 98 (17.30 Uhr/DAZN) muss Gladbach womöglich auch auf Keeper Jan Olschowsky verzichten. „Jan war die gesamte Woche krank. Er wird leicht trainieren. Ob er in Darmstadt dabei sein kann, ist fraglich“, sagte Seoane.

Omlin war bereits beim 1:2 am vergangenen Spieltag gegen die Bayern von Moritz Nicolas (25) vertreten worden, außerdem steht noch Routinier Tobias Sippel (35) im Kader. Positiv stehen die Zeichen bei Luca Netz, der nach seinen muskulären Problemen für das Darmstadt-Spiel in den Kader zurückkehrt.

Seoane erwartet physisches Spiel

Ungeachtet der personellen Situation wollen die Gladbacher beim bislang punktlosen Tabellenletzten den ersten Saisonsieg feiern. Besonderen Erfolgsdruck spürt Seoane angesichts der Ausgangslage allerdings nicht. „Ein Auswärtsspiel ist immer eine Herausforderung. Darmstadt spielt physisch, investiert viel. Darauf müssen wir uns einstellen. Der psychische Faktor spielt sicher eine Rolle, irgendwann Siege einfahren zu müssen. Aber die Basis, um Punkte einzufahren, sind die Leistung und das Auftreten.“