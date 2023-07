Nächster Ex-Barca-Star: Auch Jordi Alba wechselt nach Miami

Lionel Messi trifft bei Inter Miami einen weiteren alten Bekannten wieder. Der langjährige Barcelona-Verteidiger Jordi Alba wechselt ebenfalls zum Klub aus Florida in die Major League Soccer. Das kündigte Co-Besitzer Jorge Mas am Dienstag an. Der 34-jährige Alba hatte zum Saisonende den FC Barcelona nach elf Jahren verlassen. Dort hatte er zusammen mit Messi unter anderem 2015 die Champions League gewonnen.

Auch der Spanier Sergio Busquets, ebenfalls ein langjähriger Barca-Spieler, hatte zuletzt seinen Wechsel nach Miami vollzogen. Trainiert wird das Team von Gerardo Martino, der in der Saison 2013/14 auch schon in Barcelona tätig gewesen war.

Messi und Busquets absolvierten am Dienstag auch ihr erstes komplettes Training für Inter. Der erste Auftritt von Messi im neuen Trikot soll am 21. Juli sein, wenn Miami den Leagues Cup gegen den mexikanischen Klub Cruz Azul eröffnet.

Miami hatte am Samstag Vertragsdetails zum Messi-Transfer bekanntgegeben. Der 36-Jährige wechselt für zwei Spielzeiten zum Klub des früheren englischen Starspielers David Beckham. In Miami soll der siebenmalige Weltfußballer laut der Nachrichtenagentur AP jährlich zwischen 50 und 60 Millionen Dollar verdienen.

Messis Vertrag bei seinem alten Klub Paris Saint-Germain war nach zwei Jahren ausgelaufen, eine Rückkehr zu seinem langjährigen Club FC Barcelona kam nicht zustande. Der Offensivspieler hatte jüngst in einem Interview betont, er wolle seine Karriere in der nordamerikanischen Fußball-Liga MLS nicht einfach ausklingen lassen.