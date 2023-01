﻿Bayerns Kimmich vor Topspiel: „Das Japan-Spiel hat uns gekillt“

Nach dem WM-Aus des DFB-Teams zeigte sich Bayern-Star Joshua Kimmich schwer enttäuscht. Wie er die Zeit danach erlebt hat und was sein bisheriges Karriere-Highlight ist, erzählt der 27-Jährige im Interview.

Leipzig. Er gehört zu den besten Mittelfeldspielern der Welt, ist Star der deutschen Nationalmannschaft und des FC Bayern München: Joshua Kimmich (27) spricht im Interview vor dem Restart der Bundesliga über das Spiel seines Teams bei RB Leipzig (Freitag, 20.30 Uhr), gelebten Führungsanspruch, die Katar-WM, ein nicht vorhandenes Loch und eine vierstündige Autofahrt mit Ralf Rangnick.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sie haben nach dem WM-Aus von einem Loch gesprochen. Gab es dieses Loch? Und wenn ja: wie tief war es?

Ich sage das, was ich empfinde. Und nach unserem Ausscheiden habe ich es genau so empfunden. Das war für mich ein sehr emotionaler Augenblick. Nach einiger Zeit mit der Familie und Freunden sah die Welt schon wieder anders aus. Dennoch macht man sich viele Gedanken. Der Urlaub war mir aber fast zu lang, ich war froh, als der Ball wieder rollte.

Wo Kimmich drauf steht, ist immer noch Kimmich drin?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ja, definitiv. Man verändert sich natürlich über die Jahre, aber meine Grundfesten sind nachwievor die gleichen. Ich hasse Niederlagen, liebe Herausforderungen, habe mit dem FC Bayern und der Nationalmannschaft große Ziele.

Frust pur: Das frühe Aus bei der WM machte Joshua Kimmich zu schaffen. © Quelle: Imago/Frank Hoermann/Sven Simon

Darf man als Star der Nationalmannschaft auch nur andenken, dass in Katar nicht alles schlecht war und in der K.o.-Phase vieles möglich gewesen wäre?

Aus meiner Sicht war einiges besser als 2018 in Russland, aber alles trotzdem nicht gut genug. Das Japan-Spiel hat uns gekillt. Und es ist müßig darüber nachzudenken, was das Erreichen des Achtelfinals mit uns gemacht hätte. Argentinien hatte vor der WM einen Lauf, die wussten, was sie tun und wie sie es tun. Bei Italien war es vor der EM 2021 ähnlich. Wir haben jetzt eineinhalb Jahre Zeit, uns Selbstverständnis, Überzeugung und Automatismen zu erarbeiten.

Wie viele WM-Spiele haben Sie nach der Vorrunde noch am Fernseher verfolgt?

Das Elfmeterschießen Argentinien gegen Holland und das WM-Finale komplett.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Messi und Co. sind die würdigen Sieger?

Ich habe viele französische Teamkollegen, hätte es ihnen auch gegönnt. Aber es stimmt schon, Messi und Argentinien haben es sich verdient, das fühlt sich richtig an.

Sie haben öfter gegen Messi gespielt. Wie stoppt man ihn?

Im Team ist es schwer, alleine fast unmöglich.

Was war der größte Moment Ihrer bisherigen Karriere?

Es gab viele sehr schöne und einen sehr besonderen und bleibenden. Das war nach unserem Champions-League-Titelgewinn gegen Paris in Lissabon.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Flanke Joshua Kimmich, Kopfball Kingsley Coman, Siegtor. Nach dem Match lagen Sie rücklings und glückselig auf dem Rasen.

Ja, zusammen mit Serge (Gnabry; Red.). Wir haben in der Jugend beim VfB Stuttgart zusammengespielt. An diesem Abend hat sich ein Kreis geschlossen. Aber es gibt noch ein paar Kreise, die wir schließen wollen.

Gemeinsames Glück nach dem Sieg in der Champions League: Joshua Kimmich (vorn) und Serge Gnabry. © Quelle: Imago/Peter Schatz

Ihre Karriere hat märchenhafte Züge. Denken Sie ab und zu zurück an die Anfänge 2013, als man dem A-Jugendlichen Joshua Kimmich beim VfB Stuttgart weniger als nichts zutraute und ein Drittligist aus Leipzig vorstellig wurde?

Wenn es der Anlass hergibt, schaue ich schon mal zurück. Siehe 2020 in Lissabon.

Ralf Rangnick hat Sie im Sommer 2013 von Stuttgart ins österreichische RB-Trainingslager chauffiert, hatte Bedenken, dass sein Neuzugang währenddessen Dinge tut, die 18-Jährige tun. Playstation spielen mit Kopfhörer auf dem Kopf und so. Vier Stunden später glühten Rangnicks Ohren. Was war passiert?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ich hatte über die Informationen bei den Vertragsgesprächen hinaus einfach großes Interesse, wollte alles über RB und den Verein wissen, über den Kader, für welchen Fußball Leipzig stehen soll, wo er und Alexander Zorniger mich perspektivisch sehen. Wir haben übrigens nicht ununterbrochen geredet. Ralf Rangnick hat zwischendrin auch viel telefoniert (lacht).

War der Durchmarsch von der dritten Liga in die Champions League auch Thema?

Auch das. Es war aufregend, ihm, seinen Ansichten und Zielen als junger Mensch so nah zu sein. Nach den vier Stunden hätte ich am liebsten die Fußballschuhe angezogen und wäre auf den Trainingsplatz gerannt. Das ging leider nicht.

Stimmt es, dass sich Tribünengast Pep Guardiola am 10. August 2014 beim Leipziger 3:0 bei 1860 München ins Sie verguckt und deshalb geholt hat?

Nicht ganz. Die Bayern hatten mich dem Vernehmen nach seit unserem Gewinn der U19-EM in Ungarn auf dem Schirm und beobachteten dann, ob ich auch im Erwachsenen-Fußball zurechtkomme. Bei 1860 waren wir alle gut unterwegs, auch ich. Ich bin froh, dass Pep Guardiola bei diesem Spiel dabei war, es gab auch ganz andere. Glück gehört auch dazu, das hatte ich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sie haben bei den Bayern mit Legenden wie Arjen Robben, Franck Ribéry und Philipp Lahm gespielt. Was unterscheidet die ganz Großen von den nicht ganz so Großen?

Solche Spieler wollen immer besser werden, jedes Trainingsspiel gewinnen, sind nie zufrieden, helfen den Jungen, geben Tipps, lieben das, was sie tun.

Pep Guardiola hielt große Stücke auf Joshua Kimmich, lotste ihn zu Bayern. Hier umarmen sich beide nach dem Gewinn des DFB-Pokals 2016. © Quelle: Imago/Uwe Kraft

Jetzt blicken die Jungen zu Ihnen auf. Was haben die unzähligen Profispiele auf höchstem Niveau mit dem Fußballer Kimmich gemacht?

Grundsätzlich erstmal nicht so viel – ich gehe in jedes Training und jedes Spiel mit Freude und Spaß, aber auch mit der Bereitschaft, immer alles zu geben. Was sich im Gegensatz zu meinen Anfängen verändert hat, dass ich mir nach Fehlern nicht erst Sicherheit durch gelungene Aktionen holen muss, sondern bereit bin, direkt danach den nächsten Risikoball zu spielen, wenn ich glaube, dass es das jetzt für unser Spiel genau braucht.

Sie sprechen voller Bewunderung von Toni Kroos, Xabi Alonso und auch Xavi.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Toni hat alles gewonnen, den bringt nichts aus der Ruhe. Es war super mit ihm in der Nationalmannschaft zusammenzuspielen. Von Xabi Alonso habe ich viel gelernt. Es war beeindruckend, er wusste immer, wo er steht, wo der Ball hinmuss und wie er ihn dahin bekommt. An Xavi hat mich fasziniert, dass er instinktiv alles richtig und alle um ihn herum besser gemacht hat.

Worin würden Sie sich gerne verbessern?

Es ist Potential da. Beispielsweise beim Toreschießen. Da muss mehr von mir kommen, wenn ich Abschlusschancen habe.

Das Interview erschien zuerst bei der „Leipziger Volkszeitung“.