„Einer der Besten der Welt“: Warum Real Bellingham schon jetzt zu Füßen liegt

Selbst im Kreis der englischen Nationalmannschaft jubelt Jude Bellingham schon auf Spanisch – mit dem einst von Rafael Nadal so berühmt gemachten „Vamos!“ irritierte der Neuzugang von Real Madrid zuletzt seine Gefährten bei den Three Lions. „Die Jungs schauen mich an und fragen: ‚Was soll das?‘“, berichtete Bellingham, der am Mittwochabend mit Real auf den deutschen Underdog Union Berlin trifft (18.45 Uhr, DAZN), gerade dem TV-Sender ITV. „Vieles geht mir nicht aus dem Kopf, es ist hart, ich muss mich in Spanien ständig daran erinnern, es zu benutzen – und dann komme ich hierher zu den Jungs und benutze es auch.“

Die kurze Zeit in Spanien hat auf den 20-Jährigen offenbar bereits großen Eindruck gemacht. Doch das beruht durchaus auf Gegenseitigkeit: Denn nach seinem 103-Millionen-Euro-Transfer von Borussia Dortmund ist der zuvor von zahlreichen Topklubs umworbene Mittelfeldspieler bei den Madrilenen eingeschlagen wie die sprichwörtliche Bombe. In den ersten vier Spielen der spanischen Liga schoss er fünf Tore, avancierte mit einem Doppelpack gegen Almería (3:1) und spielentscheidenden Treffern gegen Vigo (1:0) und Getafe (2:1) zum Matchwinner. Als er in der fünften Minute der Nachspielzeit einen Abpraller gegen eine aufopferungsvoll kämpfende Getafe-Mannschaft verwertete und so Reals perfekten und noch verlustpunktfreien Saisonstart absicherte, priesen ihn die Fans nicht zum ersten Mal mit „Hey Jude“ – dem berühmten Beatles-Song aus der Feder Paul McCartneys, mit dem auch der BVB vor mittlerweile drei Jahren die Verpflichtung des jungen Engländers beworben hatte.

Union-Trainer Fischer warnt: Bellingham hat „unheimliche Qualität“

„Als sie ‚Hey Jude‘ sangen, wollte ich aufhören und ihnen zuhören. Meine Beine haben gezittert. Sie haben mich für solche Momente verpflichtet“, sagte Bellingham, dem der momentane Hype nicht vollständig geheuer zu sein scheint: „Jedes Mal, wenn ich ein gutes Spiel gemacht habe, habe ich die Unterstützung von ihnen gespürt. Ich weiß nicht, womit ich das verdient habe. Ich hoffe, dass ich weiterhin meinen Beitrag leisten kann.“ Dieser ist bisher überaus ansehnlich.

Anders als beim BVB wird Bellingham in Madrid derzeit nicht im zentralen Mittelfeld, sondern in einer offensiveren Rolle eingesetzt, die ihm spürbar gefällt und die seinen Stärken entspricht. „Wir wissen, dass Bellingham sich sehr gut in den Halbräumen bewegt und immer wieder die Tiefe attackiert“, analysierte Unions Trainer Urs Fischer auf der Pressekonferenz am Dienstag, der wie Bellingham bei den Spielern im Sommer als Bundesliga-Trainer des Jahres ausgezeichnet wurde. Fischer betonte, Bellingham und dessen hochveranlagten Teamkollegen nur im Kollektiv und mit Balldruck begegnen zu können. Der Engländer selbst sei „ein Junge mit einer unheimlichen Qualität“, erklärte der Schweizer weiter. „Er hat einen guten Speed, traut sich, eins gegen eins zu spielen, nimmt Räume sehr gut wahr, in die er dann immer wieder reinsprintet. Er traut sich auch sehr viel zu mit dem Ball.“

Bellingham ist mit den von Fischer beschriebenen Qualitäten einer der Garanten, warum Trainerlegende Carlo Ancelotti mit Real trotz des Abganges von Weltfußballer Karim Benzema (zu Al-Ittihad) trotzdem schon wieder an der Tabellenspitze steht. „Er ist ein einzigartiger Spieler“, sagte der weltgewandte Italiener schon nach Bellinghams erstem Pflichtspiel für Madrid. „Er hat eine große Persönlichkeit und hat sich sehr schnell an das System der Mannschaft angepasst. Man hat das Gefühl, dass er schon lange bei uns ist.“

Bellingham stellt klar: Persönliche Ziele sind Titel – nicht Tore oder Assists

Schon in Dortmund machte Bellingham sich mit seiner mitreißenden, intensiven Art in 132 Spielen (24 Tore) viele Freunde, auch wenn in der Mannschaft nicht immer alle wahnsinnig glücklich mit dem hyperambitionierten und extrem selbtbewussten Youngster gewesen sein sollen, der 2017 von Birmingham City zu Schwarz-Gelb gewechselt war und der keinen Hehl aus seinen großen Zielen macht. Er wolle tatsächlich „versuchen, alles zu gewinnen, mit Madrid und mit England“, so Bellingham zu ITV. Ziel sei es, „ein Jahr (zu) haben, in dem ich in allen Wettbewerben angreife und versuche, die Saison mit einer Menge Trophäen zu beenden, für mich gebe ich mir keine persönlichen Ziele in Bezug auf die Anzahl der Tore oder Assists, die ich erzielen sollte, oder auf Trophäen“.

Auch bei den Three Lions der „Man of the Moment“: Jude Bellingham bejubelt sein Tor beim 3:1-Sieg Englands über den Erzrivalen Schottland im Glasgower Hampden Park. © Quelle: IMAGO/Shutterstock

Der Nackenschlag mit der auf der Zielgerade verpatzten Meisterschaft des BVB hatte Bellingham, der gegen den kommenden Gegner Union Berlin eine Bilanz von vier Siegen und zwei Niederlagen vorweisen kann, schwer getroffen – gerade, weil er im Saisonendspurt angeschlagen gefehlt hatte und schmerzlich vermisst wurde. Vielleicht ist es ein zusätzlicher Antrieb, es mit Real besser zu machen. Mit den Madrilenen, die über einen starken Mix aus Erfahrung (Toni Kroos, Luka Modric, David Alaba, Antonio Rüdiger) und jungen Kräften mit Superstarpotenzial (neben Bellingham unter anderem Vini Jr. und Eduardo Camavinga) verfügen, ist der Gewinn der Champions League in jedem Jahr das Ziel, keine Mannschaft gewann den Henkelpott in den vergangenen zehn Jahren so häufig – seit 2014 gab es vier Titel, im Vorjahr war indes im Halbfinale gegen den späteren Sieger Manchester City Schluss.

Als sie ‚Hey Jude‘ sangen, wollte ich aufhören und ihnen zuhören. Meine Beine haben gezittert. Jude Bellingham über die Real-Fans

Bellingham scheint bereits das Zeug zu haben, in diesem Starensemble eine Schlüsselrolle einzunehmen. Die ersten Wochen der Saison lassen daran nicht zweifeln. „Ist Bellingham bereits einer der Besten der Welt?“, fragte sich zuletzt Real-Legende Luis Figo, einst einer der berühmten „Galacticos“ mit Raúl, Ronaldo, Zinédine Zidane und David Beckham – um die Beantwortung der Frage gleich selbst zu übernehmen: „Ja, ohne Zweifel, wegen seines Talents und seines Engagements, das er zeigt, obwohl er noch so jung ist.“ Für einen neuen Spieler gebe es „keinen besseren Weg, in Madrid zu landen, als den, den er eingeschlagen hat“.

„Ich liebe es“: Bellingham will Spaniens Fußballkultur kennenlernen

Bleibt noch die Frage, ob Real auf der Karriereleiter bereits Bellinghams letzter, quasi ultimativer Schritt ist – oder ob es ihn nach drei Jahren in Deutschland und einiger Zeit in Spanien auch wieder in die Heimat zieht. Natürlich ist es dafür noch sehr früh – Bellingham hat einen Vertrag bis 2029 unterschrieben –, aber es spricht vieles dafür, dass Madrid auf lange Sicht zur sportlichen Heimat des Supertalents aus Stourbridge wird. Er wolle „die Fußballkultur und das Leben in Spanien kennenlernen, denn ich liebe es“, so Bellingham, der hofft, „dass ich noch viele Jahre dort bleiben kann. Ich war immer neu in Teams, ich hatte mit Ausnahme von Deutschland nie die Chance, mich einzuleben. Es ist schön, irgendwo zu sein, wo ich für eine lange Zeit sein werde.“