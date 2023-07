Klopp schließ DFB-Job nicht aus: „Wäre eine große Ehre“

Nach Abbruch der Kreuzfahrt

Das machen jetzt die Passagiere der „Carnival Pride“ in Kiel

Mit rund 2200 Passagieren kam die „Carnival Pride“ am Mittwochabend nach Kiel zurück. Der Abbruch der Kreuzfahrt kam überraschend. Statt in Dover endet für viele Urlauber jetzt die Reise in Kiel. Es gibt jetzt die unterschiedlichsten Pläne.