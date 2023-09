So erklärt Julian Draxler seinen Wechsel nach Katar

Julian Draxler ist vor wenigen Tagen überraschend von Paris Saint-Germain zum katarischen Erstligisten Al-Ahli gewechselt. Gegenüber der Sport Bild erklärte er nun seinen Wechsel in die Wüste. Der Außenstürmer aus der Jugend von Schalke 04 gibt offen zu, dass auch das Geld eine wichtige Rolle gespielt habe.

„Ich könnte mich jetzt hinstellen und sagen: Mir geht es nach 12 Jahren Europa ausschließlich darum, eine neue Kultur kennenzulernen, eine neue internationale Erfahrung zu machen, bei einem spannenden Projekt in der arabischen Welt mitzuwirken – und das Thema Geld ausklammern. Auch wenn diese Aspekte ehrlicherweise zutreffend sind, wäre es dennoch gelogen, wenn der finanzielle Part nicht auch entscheidend ist in diesem Fall“, so Draxler.

Keine Chance gegen Neymar und Mbappé

Draxler war vergangene Saison von PSG an Benfica Lissabon ausgeliehen. In Portugal wurde der gebürtige Gladbecker zwar Meister mit dem von Roger Schmidt trainierten Team, spielte beim Titelgewinn aber eher eine Nebenrolle und kehrte schließlich nach Paris zurück. In die französische Hauptstadt wechselte Draxler im Winter 2017 vom VfL Wolfsburg. Bei PSG überzeugte Draxler anfangs, verlor seinen Stammplatz später aber an Spieler wie Neymar oder Kylian Mbappé.

Während seiner Zeit in der Ligue 1 gewann Draxler je viermal die französische Meisterschaft und den Pokal und dreimal den französischen Ligapokal. In wettbewerbsübergreifend 197 Spielen für Paris erzielte Draxler 26 Tore und bereitete 41 vor. Auch deshalb schaut Draxler auf eine „wertvolle Zeit“ zurück, in der er „auf und neben dem Platz unfassbar viel dazugelernt“ habe.

2018 gewann Draxler (links) mit PSG sogar gleich vier Titel in einer Saison. © Quelle: imago/ZUMA Press

Nun blickt der Ex-Schalker aber auf sein neues Leben in Katar – mit einem wohl deutlich höheren Gehalt als zuletzt. „Letztlich bin ich zu dem Schluss gekommen, dass wir durch die neuen finanziellen Rahmenbedingungen noch mehr Möglichkeiten haben. Sowohl für die Familie, als auch für andere Projekte abseits des Platzes.“

Draxler sieht Potenzial in arabischem Fußball

Aber der Weltmeister von 2014 sieht auch sportliche Argumente für den Wechsel nach Katar. „Auch wenn man es hierzulande nicht gerne hört: Der Fußball in der arabischen Welt entwickelt sich sehr rasant, es werden durch große finanzielle Investitionen Strukturen aufgebaut, die in Zukunft durchaus eine Konkurrenz zum europäischen Fußball darstellen können.“