Draxler von mehreren Klubs aus Saudi-Arabien umworben

Julian Draxler wird nach Sky-Angaben von mehreren Klubs aus Saudi-Arabien umworben. Der 58-malige Nationalspieler steht noch bis 2024 bei Paris Saint-Germain unter Vertrag, war zuletzt aber an den portugiesischen Meister Benfica Lissabon ausgeliehen. Dort konnte sich Draxler aber kaum empfehlen. In seinen ersten 18 Partien für den Klub gelangen ihm nur zwei Treffer und keine Torvorlage. Anschließend wurde der frühere Schalker bis zum Saisonende von einer Verletzung am linken Knöchel gebremst.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch bei PSG hat der Weltmeister von 2014 wohl keine Zukunft. Französischen Medienberichten zufolge soll der neue Pariser Trainer Luis Enrique nicht mit Draxler planen. Der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler fehlt auch im Kader des Klubs für die anstehende Asien-Tour.

Liga in Saudi-Arabien im Kaufrausch

In die saudische Liga waren nach Superstar Cristiano Ronaldo im Winter zuletzt unter anderem auch die Top-Stars Karim Benzema von Real Madrid und N‘Golo Kanté vom FC Chelsea gewechselt. Zudem locken die Klubs aus Saudi-Arabien immer wieder weitere Top-Spieler und Trainer aus Europa mit millionenschweren Angeboten. Draxler wäre erste namhafte Profi aus Deutschland, den es in diesem Sommer in die Wüste zieht.