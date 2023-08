Polizei verhindert Raubüberfall auf Haus von Julian Draxler

Julian Draxler ist offenbar nur knapp einem Raubüberfall entgangen. Die französische Polizei hat ein Eindringen in das Haus des deutschen Mittelfeldspielers von Paris Saint-Germain vereitelt. Nach Hinweisen auf ein verdächtiges Auto, von dem aus das Haus im Pariser Vorort Saint-Cloud ausspioniert worden sei, hätten Fahnder sich auf die Lauer gelegt, berichtete die Zeitung Le Parisien am Dienstag unter Verweis auf die Ermittler.

Wie auch der Sender RMC Sport erfuhr, seien in der Nacht zum Dienstag dann sieben Insassen zweier Autos festgenommen worden. Bei den Männern seien Handschuhe, Sturmhauben und Plastikfesseln gefunden worden. Die sieben Verdächtigen seien wegen des Verdachts auf Bildung einer kriminellen Vereinigung in Polizeigewahrsam genommen worden, berichtete die Zeitung weiter. Im Haus des 29-jährigen Draxler seien keine Spuren eines Einbruchs festgestellt worden.

Erst Ende Juli war in die Pariser Wohnung von Italiens Nationaltorwart Gianluigi Donnarumma eingebrochen worden. Der PSG-Spieler und seine Lebensgefährtin Alessia Elefante waren von den Tätern gefesselt und Donnarumma auch geschlagen worden. In den vergangenen Jahren wurden schon etliche PSG-Spieler Ziel von Räubern.

Draxler war in der zurückliegenden Saison von PSG an Benfica Lissabon verliehen, bei den Portugiesen kam der Linksaußen jedoch auch verletzungsbedingt nur auf 18 Einsätze und zwei Tore. Der Vertrag des Ex-Schalkers bei Paris läuft noch bis 2024, zuletzt war der Weltmeister von 2014 Bestandteil einer Trainingsgruppe mit Spielern, die vom neuen Trainer Luis Enrique aussortiert wurden. Für PSG spielte Draxler insgesamt 198 Mal (26 Tore). Er wird bei verschiedenen Klubs in Saudi-Arabien und der Türkei als Neuzugang gehandelt.