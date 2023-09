Bericht: Julian Draxler unmittelbar vor Wechsel nach Katar

Stammplatz 2024?

Vettel über Comeback von Mick Schumacher: Warum es „schwierig“ ist

Sebastian Vettel hat sich am Rande eines Show-Events am Nürburgring über die Zukunft von Mick Schumacher geäußert. Aktuell sei es für den Youngster schwer, einen Platz in der Formel 1 zu bekommen, konstatierte der vierfache Weltmeister.