Förderer Hopp lobt DFB: „Nagelsmann ist der beste Trainer, den ich kenne“

Als seine TSG Hoffenheim, sein Lebenswerk, in der Bundesliga-Saison 2015/2016 kurz vor dem Abstieg stand, war ein 28-Jähriger die Rettung in der Not. Das damalige Trainer-Wunderkind Julian Nagelsmann erlöste Mäzen Dietmar Hopp und führte die TSG zum Klassenerhalt – und zwei Jahre später sogar in die Champions League. Seit Freitag ist Nagelsmann (mittlerweile 36) als Nachfolger von Hansi Flick offiziell der neue Fußball-Bundestrainer. Im Gespräch mit dem Sportbuzzer, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), lobt sein einstiger Förderer Hopp den DFB-Coach in höchsten Tönen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Der Nagelsmann ist der beste Trainer, den ich kenne. Der wird das richten“, sagt der 83-Jährige. Auch wenn es ihm „leid getan“ habe, dass Flick (ebenfalls ein ehemaliger Hoffenheim-Trainer) beim DFB von seinen Aufgaben entbunden worden war: Für Hopp ist Nagelsmann die richtige Wahl für eine erfolgreiche Heim-Europameisterschaft: „Bei der Euro im nächsten Jahr kommen wir bestimmt unter die letzten vier, das traue ich ihm zu.“

Nagelsmann führte die TSG Hoffenheim in die Champions League

Schließlich habe Nagelsmann aus Hopps Sicht bei der TSG bereits Großes geleistet: „Der hat bei uns in Hoffenheim begonnen, als wir schon abgeschrieben waren. Er hat uns vor dem Abstieg gerettet und in die Champions-League-Qualifikation gebracht. Der schafft es auch mit der Nationalmannschaft“, glaubt der deutsche Unternehmer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nagelsmann erhält einen Vertrag bis zum 31. Juli 2024 und damit bis nach der Heim-EM. Er soll das Nationalteam nach den drei schwachen Turnieren WM 2018, EM 2021 und WM 2022 wieder zurück in die internationale Spitze führen.