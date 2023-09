Hamann warnt Nagelsmann: „... dann wird das nicht funktionieren“

Kostenfrei bis 23:09 Uhr lesen

2:4-Auswärtsniederlage

In der Frauen-Regionalliga Nord haben die Holstein Women am Sonntag das Auswärtsspiel bei der U20 des SV Meppen unglücklich mit 2:4 verloren. KSV-Kapitänin Sarah Begunk erzielte dabei einen Doppelpack. Die Fehler wurden in der Abwehr gemacht.