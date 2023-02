﻿Der polarisierende Julian Nagelsmann: vom unvollendeten Fußballer zum „Langzeitprojekt“

Wenn Julian Nagelsmann Frust schiebt, macht er Sport. Das ist sein Ventil. Im Idealfall. Der Trainer des FC Bayern München powert sich dann gerne beim Padel-Tennis aus oder setzt sich aufs Fahrrad. Zum Runterkommen geht‘s mit dem Mountainbike in die Berge oder aufs Rennrad zum Tempobolzen. Wind um die Nase, den Kopf freikriegen.

Was auch anders geht. Bayerns Teampsychologe Maximilian Pelka, ein enger Freund, rät ihm, in Stressmomenten Schuhe und Socken auszuziehen. Und so spazierte Nagelsmann eines Morgens im April letzten Jahres barfuß über die Trainingsplätze an der Säbener Straße. Den Kopf gesenkt, in sich gekehrt. Er sollte „unterschiedliche Untergründe spüren“, berichtete Nagelsmann von seinem ungewöhnlichen Ausflug, den er als Erfolg wertete, weil es „einen erdet und den Frust aus dem Kopf bringt“. Es war der Tag nach dem Ausscheiden gegen den spanischen Underdog FC Villarreal im Viertelfinale der Champions League. Für Bayern ein Schock, für Nagelsmann der erste schwere Tiefschlag seiner auf fünf Jahre angelegten Amtszeit, verankert in seinem im Sommer 2021 geschlossenen Vertrag.

Herumschreien statt Sport machen

In den Katakomben des Borussia-Parks von Mönchengladbach war Sport als Ventil seiner Wut am letzten Wochenende nicht möglich. Dennoch rannte Nagelsmann mit erhöhtem Puls in die Schiedsrichterkabine und nach kurzer Diskussion im gar nicht so stillen Kämmerlein schnurstracks zurück in seine Kabine. Seinen Groll auf den Unparteiischen Tobias Welz wegen der Roten Karte gegen Dayot Upamecano machte Nagelsmann en passant öffentlich. Er brüllte. Auf dem Hinweg („Das ist doch ein Witz! Will der mich verarschen, oder was?“) wie auf dem Rückweg („Mein Gott! Ein weichgespültes Pack!“).

Schiedsrichter Tobias Welz zeigt Bayerns Dayot Upamecano nach einem Foul an Alassane Plea (r.) die Rote Karte. © Quelle: Federico Gambarini/dpa/Archivbild

Vor allem letzterer, unfeiner Ausruf wird lange an ihm haften bleiben. Auch wenn die Strafe des DFB-Sportgerichts – 50.000 Euro statt einer Sperre – eher milde ausfiel. So werden die Augen der Fans und ­TV-Kameras an diesem Sonntag im Bundesliga-Spitzenspiel gegen Union Berlin (17.30 Uhr, DAZN) auf den 35-Jährigen und sein Benehmen an der Seitenlinie gerichtet sein. Hat Nagelsmann sich und seine Emotionen im Griff?

In den letzten Tagen raunte man nicht nur in München: Einem Gentleman wie Ottmar Hitzfeld oder Jupp Heynckes wäre solch ein Ausraster nicht passiert. Nagelsmanns Explosion, ein kalkulierter Ausbruch, war definitiv „nicht Bayern-like“. Passt dieser Typ Trainer überhaupt zum Branchenführer?

Von seinen Bossen erhielt Nagelsmann Rückendeckung – auf unterschiedliche Art und Weise. „Beim FC Bayern hat jeder Druck. Das gehört dazu, das macht hier auch den besonderen Reiz aus“, sagte der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn in „Sport Bild“ sehr allgemein und erklärte nüchtern: „Julian ist ein Typ, der sich jeder Herausforderung stellt – und der auch in der Lage ist, sie zu meistern.“

Sportvorstand Hasan Salihamidzic wirkte persönlich angefasst, als er betonte: „Alle Diskussionen sind unnötig. Ich wünsche mir, dass man unseren Trainer in Ruhe arbeiten lässt! Julian ist ein Langzeitprojekt des FC Bayern.“ Nagelsmann war die Idee des gebürtigen Bosniers, er wird an seinem Wunschtrainer so lange wie möglich festhalten. Ehrenpräsident Uli Hoeneß, die immer noch einflussreiche Stimme vom Tegernsee, hält ihm dabei den Rücken frei.

Suizid seines Vaters ließ 20-jährigen Nagelsmann gezwungenermaßen schneller reifen

Der kleine Julian, geboren im bayerischen Landsberg am Lech, war in den 90er-Jahren hin und wieder mit seinen Eltern als Zaungast an der Säbener Straße, seiner heutigen Arbeitsstätte. Dort holte er sich Autogramme von seinen Idolen Mehmet Scholl und Lothar Matthäus, der aktuell als TV-Experte einer seiner schärfsten Kritiker ist. „Das kommt nur einmal im Leben vor, dass man den Verein coachen darf, dem man schon als Kind in seiner Heimat die Daumen gedrückt hat“, sagte Nagelsmann zum Dienstantritt. Er ist angestellt beim Klub, in dessen Bettwäsche er einst schlief.

Als Jugendlicher kickte Nagelsmann für den FC Augsburg, wechselte 2002 nach München ins Nachwuchsinternat des TSV 1860. Der gelernte Innenverteidiger war Kapitän der U17, lief mit der U19 in der A-Junioren-Bundesliga auf. Dort konnte er sich nicht für die Profis empfehlen, ging 2007 nach Augsburg zurück. Auf speziellen Wunsch eines gewissen Thomas Tuchel, damals Trainer der Landesliga-Mannschaft des FCA. Doch Nagelsmanns Körper spielte nicht mit. Das Knie, ein Trümmerhaufen. Ein Meniskus- und Knorpelschaden bedeutete für den BWL-Studenten das Aus des Traums mit nur 20 Jahren. Tuchel machte ihn fortan zum Scout, Nagelsmanns Einstiegsjob als Trainer.

Ein sehr junger, sehr fähiger und sehr reflektierter Trainer, der nicht auf jedem Satz fünfmal rumkaut, bevor er ihn ausspricht. Uli Hoeneß, Ehrenpräsident des FC Bayern

Alles Schlechte hat sein Gutes: Ein unvollendeter Fußballer zu sein, wurde steter Antrieb. Als Trainer läuft er nun seinen Träumen hinterher. Nur der maximale Erfolg kann sein Ego zufriedenstellen. Er weiß um die Bedeutung von Titeln. „Erst dann bin ich wirklich beim FC Bayern angekommen. Bis es so weit ist“, betonte Nagelsmann in seiner Anfangszeit einmal, verspüre er „ein unvollendetes Gefühl“. Kann nur der Gewinn der Champions League ihn befriedigen? Wie 2022 „nur“ die Meisterschaft zu erringen reicht nicht – für Bayern und für ihn selbst.

Rückschläge und Verletzungen begründen seinen ungezügelten Ehrgeiz. Und ein ganz schwerer Schicksalsschlag. Als er 20 ist, widerfährt ihm „das schrecklichste Erlebnis meines Lebens“. Sein Vater begeht Suizid. Die schwere Zeit prägt ihn, lässt ihn gezwungenermaßen schneller reifen. Er übernimmt Verantwortung für seine Mutter und seine Schwester. „Ich war damals gerade dabei, meinen eigenen Lebensweg zu finden“, erinnerte er sich später. „Plötzlich wirst du total geerdet und mit ganz anderen Fragen konfrontiert: Beerdigung. Hausverkauf. Versicherungen auflösen.“ Um Abstand zu gewinnen, geht er nach Berlin, macht seinen Bachelor in Sport und angewandter Trainingslehre.

Es folgt die Fußballlehrerausbildung in Köln, die er mit der Note 1,3 abschließt. Als 28-Jähriger wird er 2016 bei der TSG Hoffenheim jüngster Cheftrainer der Bundesliga-Geschichte. Auf der Karriereleiter geht’s stetig nach oben, 2019 der Wechsel zu RB Leipzig, zwei Jahre später dann zum FC Bayern. Und dort nun schon am Scheideweg?

„Julian ist der Richtige. Ein sehr junger, sehr fähiger und sehr reflektierter Trainer, der nicht auf jedem Satz fünfmal rumkaut, bevor er ihn ausspricht. Mir gefällt das“, betont Ehrenpräsident Uli Hoeneß und findet: „Julian lernt schnell, macht einen hervorragenden Job.“ Schon 2015 wollte ihn Hoeneß bei Bayern zum A-Jugendtrainer machen. Doch Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp legte sein Veto ein. So kam Nagelsmann erst sechs Jahre später über den Umweg Leipzig nach München.

Unbeschwert begann er dort sein Abenteuer. Einmal brauste er auf seiner Harley-Davidson über die Säbener Straße, feixte in Richtung Fotografen. Ein anderes Mal cruiste er mit einem Longboard um die Trainingsplätze, für die sozialen Netzwerke eingefangen von den vereinseigenen Medien. Bis zu 45 km/h hat das elektronische Skateboard drauf. Die Vorzüge erklärte er mit Begeisterung: „Da springt man locker über jeden Bürgersteig, und man kann carven wie beim Snowboarden.“ Nagelsmann liebt die Berge. Ein weiterer seiner Rückzugsorte. Berge haben für ihn „etwas Beruhigendes“. Und das braucht er, um seinen Tunnelblick, den der intensive Trainerjob verlangt, hin und wieder zu weiten.

Nagelsmanns neue Freundin wurde Bestandteil medialer und interner Diskussionen

Doch schon nach wenigen Monaten wurde dem rein fachlich so analytischen und detailversessenen Trainer intern vorgeworfen, zu auskunftsfreudig und vorlaut zu sein. Dass er nicht mehr zu jedem Thema seinen Senf dazugeben muss, hat er mittlerweile verstanden. Er ist mehr Kopf- als Bauchmensch, wie Weggefährten sagen und dennoch in seinem Streben nach maximalem Erfolg ein Getriebener. Wenn sein Kopf keine Erklärung, keine Lösung findet, gerät die Zündschnur zur Explosion seiner Gefühle sehr kurz. Wie in Mönchengladbach.

Sein extravaganter Kleidungsstil mit auffälligen Outfits wurde ebenso wie seine im Sommer letzten Jahres bekannt gewordene Liaison mit einer Sportreporterin der „Bild“-Zeitung zum Bestandteil medialer und interner Diskussionen. Zur plötzlichen Nähe ihres Trainers zum Axel-Springer-Verlag schweigen die Verantwortlichen – im Wissen, dass es ein Geschmäckle hat. Die Sportjournalistin wurde hausintern in die Lokalredaktion versetzt. Von seiner Frau Verena, Nagelsmanns Schulliebe, mit der er einen Sohn und eine jüngere Tochter hat, lebt er inzwischen getrennt.

Als Trainer steckt Nagelsmann mitten in seiner größten Reifeprüfung. Er darf dabei die Kabine, den Rückhalt und den Respekt seiner Stars nicht verlieren. Und er muss gewinnen, gewinnen, gewinnen. Denn er weiß genau: Sonst verlieren die Bosse irgendwann die Geduld.