Welches Spiel Nagelsmann am Wochenende im Stadion verfolgt

Julian Nagelsmann will als neuer Bundestrainer keine Zeit verlieren. Zwei Tage nach seiner Vorstellung wird der 36-Jährige sich direkt die erste Bundesliga-Partie in neuer Funktion live im Stadion anschauen – und potenzielle Nationalspieler beobachten. Nagelsmann ist am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) im Deutsche Bank Park zu Gast und verfolgt das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem SC Freiburg.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Besonders im Fokus des Nationalcoaches werden dabei natürlich die deutschen Spieler stehen. Bei den Frankfurtern ist mit Torwart Kevin Trapp und Innenverteidiger Robin Koch in der Startelf zu rechnen. Koch, der am Donnerstag in der Conference League gegen Aberdeen den entscheidenden Treffer zum 2:1-Erfolg erzielte, äußerte sich gerade erst zu einem möglichen Comeback im DFB-Team. „Natürlich ist es mein Ziel, langfristig wieder dazuzukommen“, sagte er. Mit einer guten Leistung gegen die Breisgauer kann er den neuen Bundestrainer direkt auf sich aufmerksam machen. Hinter dem Einsatz von WM-Held Mario Götze steht dagegen noch ein Fragezeichen.

Auch Co-Trainer Sandro Wagner ist unterwegs

Bei den Freiburgern wird der Blick von Nagelsmann wohl vor allem auf Innenverteidiger Matthias Ginter gerichtet sein. Aber auch beim zuletzt formstarken Maximilian Philipp wird der ehemalige Bayern-Trainer vermutlich genauer hinschauen – ebenso wie bei Sechser Maximilian Eggestein. Linksverteidiger Christian Günter, der zuletzt häufig zum DFB-Kader von Hansi Flick gehörte, fällt dagegen mit einem angebrochenen Unterarm weiterhin aus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der neue Co-Trainer Sandro Wagner wird am Wochenende ebenfalls in den Stadien unterwegs sein, „um Spiele zu sehen“, sagte Nagelsmann auf seiner Vorstellungs-PK am Freitag. Wo der ehemalige Bayern-Profi genau unterwegs sein wird, ließ der Bundestrainer allerdings offen.