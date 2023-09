Offiziell: Julian Nagelsmann wird neuer Bundestrainer

Julian Nagelsmann wird die deutsche Nationalmannschaft bei der EM im eigenen Land betreuen. Rund neun Monate vor Turnierbeginn teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag mit, dass der 36-Jährige die Nachfolge des vor zwölf Tagen freigestellten Bundestrainers Hansi Flick antritt. Nagelsmanns Vertrag ist zunächst bis zum 31. Juli 2024, also bis nach dem Ende der Heim-EM befristet. Um 12 Uhr wird er im Rahmen einer Pressekonferenz vorgestellt. Seine ersten Bewährungsproben hat der Coach im kommenden Monat auf der USA-Reise. Dort geht es am 14. Oktober in Hartford gegen die Gastgeber, vier Tage später in Philadelphia gegen Mexiko.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ex-Nationalspieler Sandro Wagner, der bereits nach der Trennung von Flick als Co-Trainer von Interimsteamchef Rudi Völler ausgeholfen hatte, wird weiterhin als Assistent fungieren. Als zweiten Co-Trainer bringt Nagelsmann Benjamin Glück mit, der ihm bereits in Hoffenheim, Leipzig und München zur Seite stand.

Nagelsmann galt schon unmittelbar nach dem Aus von Flick als einer der Favoriten auf den Posten. Als ein Problem war jedoch die finanzielle Realisierbarkeit des Deals ausgemacht worden. Hintergrund: Nagelsmann war im vergangenen März überraschend beim FC Bayern freigestellt und durch Thomas Tuchel ersetzt worden, stand beim deutschen Rekordmeister aber noch bis 2026 unter Vertrag. Ein erster Schritt der Annäherung war gemacht, als die Münchner ankündigten, den Coach für den DFB freizugeben und auf eine Ablöse zu verzichten. Allerdings hieß es, dass der Verband für die noch ausstehenden Gehaltszahlungen aufkommen müsse.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dem Vernehmen nach betrug Nagelsmanns jährliches FCB-Salär sieben Millionen Euro. Nach Bild-Angaben verzichtet der Coach auf dieses Geld und löste den Vertrag auf. Als Bundestrainer soll der 36-Jährige nun monatlich 400.000 Euro beziehen. Dies wären bis zum Abschluss der EM insgesamt rund vier Millionen Euro. Dafür steht der Coach nun vor einer vielleicht noch größeren Herausforderung als beim FC Bayern, mit dem er 2022 die deutsche Meisterschaft gewann.

Unter Flick waren dem DFB-Team nach einem glänzenden Start der Amtszeit in den letzten 17 Länderspielen nur vier Siege gelungen. Tiefpunkt war das desolate 1:4 gegen Japan, das den Verband schließlich zum Handeln veranlasste und dem Bundestrainer den Job kostete. Das anschließende 2:1 gegen Vizeweltmeister Frankreich, bei dem DFB-Sportdirektor Rudi Völler das auf Interimsbasis ausfüllte, war dann ein Hoffnungsschimmer, auf dem Nagelsmann nun aufbauen muss.