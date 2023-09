U21-Kader fix: Di Salvo nominiert EM-Quintett um Moukoko

Die deutsche U21-Nationalmannschaft geht mit einem Gerüst von fünf Spielern, die bei der vergangenen Europameisterschaft blamabel in der Vorrunde gescheitert sind, in die neue Saison. Nationaltrainer Antonio Di Salvo berief Youssoufa Moukoko, Noah Atubolu, Tan-Kenneth Schmidt, Eric Martel und Nelson Weiper in den 23-köpfigen Kader für das anstehende Testspiel am 8. September (18.15 Uhr) gegen die Ukraine in Saarbrücken und den Start in die EM-Qualifikation am 12. September gegen das Kosovo in Pristina. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag bekannt.

Vom bestehenden Stammkader steht auch Ansgar Knauff, der sich kurz vor dem Start des Turniers im Sommer verletzt hatte, im Aufgebot. Jonas Urbig, Tim Lemperle und Marco John wurden bereits zuvor für die U21 nominiert. Luca Netz und Marton Dardai verpassen die Länderspiele verletzungsbedingt. „Wir haben die Sommerpause genutzt, um die enttäuschende U21-EM zu analysieren und mit diesen Erkenntnissen neue Impulse zu setzen“, wird Di Salvo in der DFB-Mitteilung zitiert. Die erfahrenen Kräfte sollen „einen guten Block bilden“, erklärte der 44-Jährige.

Das ist der Kader der deutschen U21

Tor: Noah Atubolou (SC Freiburg), Felix Gebhardt (Jahn Regensburg), Jonas Urbig (Greuther Fürth)

Abwehr: Bright Akwo Arrey-Mbi (Hannover 96), Nathaniel Brown (1. FC Nürnberg), Linus Gechter (Hertha BSC), Marco John (TSG Hoffenheim), Colin Noah Kleine-Bekel (Holstein Kiel), Clemens Riedel (SV Darmstadt); Tan-Kenneth Schmidt SC Freiburg), Jamil Sieber (Fortuna Düsseldorf)

Mittelfeld/Angriff: Maximilian Beier (TSG Hoffenheim), Tim Breithaupt (FC Augsburg), Brajan Gruda (Mainz 05), Ansgar Knauff (Eintracht Frankfurt), Tim Lemperle (Greuther Fürth), Eric Martel (1. FC Köln), Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund), Paul Nebel (Mainz 05), Merlin Röhl (SC Freiburg), Robert Wagner (Greuther Fürth), Nelson Weiper (Mainz 05), Nick Woltemade (Werder Bremen)

Im DFB-Kader stehen mit Weiper, dem nach wie vor jüngsten Akteur (Jahrgang 2005), und seinem Teamkollegen Gruda zwei aufstrebende Offensivkräfte, die vergangene Saison mit den 05ern die deutsche A-Jugend-Meisterschaft gefeiert haben. Gemeinsam mit Moukoko sollen sie der Offensive in Di Salvos Team neuen Schwung geben.

Olympia 2024 ohne deutsche U21

Durch den enttäuschenden EM-Auftritt verpasste Deutschlands Nachwuchsteam den Sprung zu Olympia 2024. Das nächste große Turnier für die deutsche U21 steht damit 2025 in der Slowakei an. Auf dem Weg dorthin trifft Deutschland in der Qualifikation neben Kosovo noch auf EM-Gruppengegner Israel sowie Polen, Bulgarien und Estland.