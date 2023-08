Australien bei der Frauen-WM 2023: alle Infos zum Kader und Spielplan

Vom 20. Juli bis zum 20. August rollt der Ball bei der Frauen-Fußballweltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. In acht Gruppen treten 32 Teams an. Wir stellen jedes im Porträt vor – hier: den australischen Kader.

Australien im Schnellcheck

Trainer Tony Gustavsson

WM-Teilnahmen 8 (inkl. 2023)

Größter WM-Erfolg Halbfinale (2023)

Fifa-Weltrangliste 10. Platz (Stand 9.6.2023)

In welcher Gruppe spielte Australien bei der WM 2023?

Australien spielte in Gruppe B. Dort traf das Team auf Irland, Kanada und Nigeria. Als Gruppenerster zog Australien ins Achtelfinale ein.

Australiens Spielplan bei der WM 2023

Das sind alle vergangenen und ausstehenden Spiele von Australien bei der WM:

Australien – Irland | Donnerstag, 20.7.2023, 12 Uhr in Sydney (zum 1. Gruppenspiel:Donnerstag, 20.7.2023, 12 Uhr in Sydney (zum Spielbericht

Australien – Nigeria | Donnerstag, 27.7.2023, 12 Uhr in Brisbane (zum 2. Gruppenspiel:Donnerstag, 27.7.2023, 12 Uhr in Brisbane (zum Spielbericht

Kanada – Australien | Montag, 31.7.2023, 12 Uhr in Melbourne (zum 3. Gruppenspiel:| Montag, 31.7.2023, 12 Uhr in Melbourne (zum Spielbericht

Australien – Dänemark | Montag, 7.8.2023, 12.30 Uhr in Sydney (zum Achtelinfale:| Montag, 7.8.2023, 12.30 Uhr in Sydney (zum Spielbericht

Australien – Frankreich | Samstag, 12.8.2023, 9 Uhr in Brisbane (zum Viertelfinale:| Samstag, 12.8.2023, 9 Uhr in Brisbane (zum Spielbericht

Australien – England | Mittwoch, 16.8.2023, 12 Uhr in Sydney (zum Halbfinale:| Mittwoch, 16.8.2023, 12 Uhr in Sydney (zum Liveticker

Der australische WM-Kader: alle Spielerinnen in der Übersicht

Tor

Mackenzie Arnold (West Ham United)

Teagan Micah (FC Rosengård)

Lydia Williams (Brighton & Hove Albion)

Abwehr

Ellie Carpenter (Olympique Lyon)

Steph Catley (FC Arsenal)

Charlotte Grant (Vittsjö GIK)

Clare Hunt (Western Sydney Wanderers)

Alanna Kennedy (Manchester City)

Aivi Luik (BK Häcken)

Courtney Nevin (Leicester City)

Clare Polkinghorne (Vittsjö GIK)

Mittelfeld

Alex Chidiac (Racing Louisville)

Kyra Cooney-Cross (Hammarby IF)

Katrina Gorry (Vittsjö GIK)

Emily Van Egmond (San Diego Wave)

Clare Wheeler (Everton)

Tameka Yallop (SK Brann)

Sturm

Caitlin Foord (FC Arsenal)

Mary Fowler (Manchester City)

Sam Kerr (FC Chelsea)

Hayley Raso (Machester City)

Kyah Simon (vereinslos)

Cortnee Vine (Sydney FC)

RND/mos