England bei der Frauen-WM 2023: alle Infos zum Kader und Spielplan

Vom 20. Juli bis zum 20. August rollt der Ball bei der Frauen-Fußballweltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. In acht Gruppen treten 32 Teams an. Wir stellen jedes im Porträt vor – hier: den englischen Kader.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

England im Schnellcheck

Trainerin Sarina Wiegman

WM-Teilnahmen 6 (inkl. 2023)

Größter WM-Erfolg WM-Dritter (2015)

Fifa-Weltrangliste 4. Platz (Stand 9.6.2023)

In welcher Gruppe spielte England bei der WM 2023?

England spielte in Gruppe D. Dort traf das Team auf China, Dänemark und Haiti. England zog als Gruppenerster ins Achtelfinale ein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Englands Spielplan bei der WM 2023

Das sind alle vergangenen und ausstehenden Spiele von England bei der WM:

England – Haiti | Samstag, 22.7.2023, 11.30 Uhr in Brisbane (zum 1. Gruppenspiel:| Samstag, 22.7.2023, 11.30 Uhr in Brisbane (zum Spielbericht

England – Dänemark | Freitag, 28.7.2023, 10.30 Uhr in Sydney (zum 2. Gruppenspiel:Freitag, 28.7.2023, 10.30 Uhr in Sydney (zum Spielbericht

China – England | Dienstag, 1.8.2023, 13 Uhr in Adelaide (zum 3. Gruppenspiel:| Dienstag, 1.8.2023, 13 Uhr in Adelaide (zum Spielbericht

England – Nigeria | Montag, 7.8.2023, 9.30 Uhr in Brisbane (zum Achtelfinale:| Montag, 7.8.2023, 9.30 Uhr in Brisbane (zum Spielbericht

England – Kolumbien | Samstag, 12.8.2023, 12.30 Uhr in Sydney (zum Viertelfinale:| Samstag, 12.8.2023, 12.30 Uhr in Sydney (zum Spielbericht

Australien – England | Mittwoch, 16.8.2023, 12 Uhr in Sydney (zum Halbfinale:| Mittwoch, 16.8.2023, 12 Uhr in Sydney (zum Liveticker

Mehr zum Thema 64 Spiele Frauen-WM: alle Ergebnisse und Tabellen im Überblick

Der englische WM-Kader: alle Spielerinnen in der Übersicht

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tor

Mary Earps (Manchester United)

Hannah Hampton (FC Chelsea)

Ellie Roebuck (Manchester City)

Abwehr

Millie Bright (FC Chelsea)

Lucy Bronze (FC Barcelona)

Jess Carter (FC Chelsea)

Niamh Charles (FC Chelsea)

Alex Greenwood (Manchester City)

Esme Morgan (Manchester City)

Lotte Wubben-Moy (Arsenal)

Mittelfeld

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Laura Coombs (Manchester City)

Jordan Nobbs (Aston Villa)

Georgia Stanway (FC Bayern München)

Ella Toone (Manchester United)

Keira Walsh (FC Barcelona)

Katie Zelem (Manchester United)

Sturm

Rachel Daly (Aston Villa)

Bethany England (Tottenham Hotspur)

Lauren Hemp (Manchester City)

Lauren James (FC Chelsea)

Chloe Kelly (Manchester City)

Katie Robinson (Brighton & Hove Albion)

Alessia Russo (Arsenal WFC)

RND/mos