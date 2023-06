Wirbel um Video-Leak: Was Havertz besonders ärgert

Dieser Leak gefiel Kai Havertz ganz und gar nicht: Über zwölf Stunden vor der offiziellen Verkündung seines Wechsels vom FC Chelsea zum FC Arsenal kursierte am Mittwoch bereits ein Interview des DFB-Stars im Trikot der Gunners in den sozialen Medien. Ein Interview, das eigentlich zeitgleich mit der Vollzugsmeldung der Londoner veröffentlicht werden sollte. In diesem sprach Havertz über seine Vorfreude, für Arsenal zu spielen und lobte die „familiäre Mentalität“ seines neuen Klubs. In einem Statement auf Twitter hat sich der 24-Jährige deshalb nun bei den Chelsea-Fans entschuldigt.

Havertz: „Mir wäre es lieber gewesen, dass ...“

„Mir wäre es lieber gewesen, dass ihr meine Gedanken über meinen Chelsea-Abschied von mir eher gehört hättet als meine Gedanken über den Wechsel zu meinem neuen Klub“, schrieb Havertz bei Twitter und leitete damit einen Brief an alle Anhänger der Blues ein. „Das ist nicht mein Stil und es ärgert mich, dass ihr es auf diese Art und Weise hören musstet.“ Abschließend bedankte sich der DFB-Star für die Unterstützung der Chelsea-Fans. Der Klub sei für ihn „ein zweites Zuhause“ gewesen und werde „immer einen Platz“ in seinem Herzen haben.

Wenige Minuten später nahm Havertz den Leak bei Twitter dann aber schon wieder mit Humor: „Ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen“, schrieb der Angreifer und verlinkte einen Teil des geleakten Arsenal-Vorstellungsvideos: „Aber jetzt bin ich ‚offiziell‘ ein Gunner.“

Der WM-Teilnehmer von 2022 bekommt beim Chelsea-Lokalrivalen einen langfristigen Vertrag. Details nannte Arsenal nicht. Von einer Laufzeit bis 2028 ist die Rede. Berichten zufolge soll die Ablösesumme für Havertz, der Chelsea 2021 zum Champions-League-Titel geschossen hatte, bei rund 70 Millionen Euro plus Boni liegen. Mitte Juli soll er zu seinen neuen Teamkollegen stoßen. „Er wird einen großen Beitrag Extra-Stärke in unser Mittelfeld bringen“, schwärmte Trainer Mikel Arteta bereits.

Havertz soll zentraler Arsenal-Baustein werden

Havertz soll ein zentraler Baustein des Arsenal-Teams werden. Die von Arteta trainierten Nord-Londoner wollen eine Mannschaft zusammenstellen, die die Premier-League-Konkurrenz auf Dauer herausfordern kann. Nach einem Bericht von Sky Sports ist Arsenal deshalb auch an Declan Rice von West Ham United interessiert. Das Angebot für den Nationalspieler soll auf 122 Millionen Euro erhöht worden sein.