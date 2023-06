Transfer fix: Kai Havertz wechselt zum FC Arsenal

Der Wechsel von Kai Havertz zum FC Arsenal ist perfekt. Die „Gunners“ vermeldeten die Verpflichtung des deutschen Nationalspielers am Mittwochabend und statteten den 24-Jährigen nach eigenen Angaben mit einem „langfristigen Vertrag“ aus. Dieser soll laut Medienberichten bis 2028 gültig sein. Der FC Chelsea erhält für Havertz dem Vernehmen nach eine Ablösesumme in Höhe von 70 Millionen Euro. Chelsea hatte im September 2020 noch rund 80 Millionen an Bayer Leverkusen überwiesen und den WM-Teilnehmer von 2022 damit zum teuersten deutschen Profi der Geschichte gemacht.

Nach knapp drei Jahren bei den „Blues“ wechselt Havertz nun innerhalb Londons und tritt mit Arsenal in der anstehenden Saison in der Champions League an. Ein Ziel, das Chelsea in der vergangenen Spielzeit als Tabellenzwölfter der Premier League deutlich verpasst hatte. Überhaupt waren die vergangenen Monate bei Havertz‘ bisherigem Arbeitgeber alles andere als wunschgemäß verlaufen - obwohl der Klub in den beiden zurückliegenden Transferperioden über 600 Millionen Euro in neue Spieler investiert hatte.

Bei Arsenal findet Havertz weitaus strukturiertere Bedingungen als bei Chelsea vor. Trainer Mikel Arteta und die Mannschaft hatten in der vergangenen Saison in der Premier League lange auf Titelkurs gelegen, mussten sich am Ende aber mit dem zweiten Platz hinter Manchester City begnügen. Dennoch dürfte das Jahr als großer Entwicklungsschritt in die richtige Richtung verbucht werden.

Havertz machte Chelsea zum Champions-League-Sieger

Für Chelsea bestritt Havertz insgesamt 139 Pflichtspiele. Dabei erzielte er 32 Tore und bereitete 15 weitere Treffer vor. Die Sternstunde seiner Zeit bei den Londonern erlebte er am 29. Mai 2021, als er im Champions-League-Finale gegen Manchester City das einzige Tor erzielte und den Klub somit zum Königsklassen-Triumph führte. Zudem gewann er mit Chelsea 2022 die Klub-Weltmeisterschaft und den europäischen Supercup.