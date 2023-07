Havertz erlebt durchwachsenes Arsenal-Debüt

Bei seinem ersten Einsatz im Dress des FC Arsenal hat Nationalspieler Kai Havertz noch keine Akzente gesetzt. Im Testspiel beim Zweitliga-Klub 1. FC Nürnberg kamen die „Gunners“ um den 24-Jährigen nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Havertz, der im Sommer für umgerechnet 70 Millionen Euro vom FC Chelsea innerhalb Londons wechselte, kam nur in der zweiten Hälfte zum Einsatz. Nach seiner Einwechslung wurde der DFB-Star von den Fans im Max-Morlock-Stadion gefeiert.

Die Gäste aus der Premier League starteten druckvoll und bereiteten den fränkischen Abwehrspielern um Neuzugang Ivan Marquez mit schnellen Angriffen ordentlich Probleme. Nürnbergs neues japanisches Sturm-Duo Daichi Hayashi und Kanji Okunuki kam hingegen fast gar nicht an den Ball. Nach einem schönen Flachschuss von Buyako Saka (7. Minute) musste FCN-Keeper Christian Mathenia das erste Mal hinter sich greifen. Arsenal dominierte gegen zurückhaltende Nürnberger, die das Spiel ergebnistechnisch aber offen hielten.

FC Arsenal: Havertz kommt bei Debüt offensiv kaum zum Zug

Nach der Halbzeit wechselten die Gäste neben Havertz Gabriel Jesus ein. Der brasilianische Nationalstürmer legte den Ball knapp neben das Tor (53.), Folarin Balogun (61.) traf genau an den Pfosten. Wie aus dem Nichts fiel der Ausgleich, als Nürnbergs Neuzugang Okunuki (62.) einen katastrophalen Pass von Arsenal-Torwart Karl Hein nutzte und quasi mit der Balleroberung aus rund 25 Metern abzog. Im weiteren Verlauf entwickelte sich ein munteres Spiel, in dem Havertz offensiv kaum zum Zug kam und nur wenig integriert wirkte. Ein von ihm nach einer Flanke nicht richtig getroffener Volleyschuss machte wenig später via Twitter bei Arsenal-Fans die Runde. Sie nahmen den missglückten Versuch mit Galgenhumor.

Der deutsche Hoffnungsträger der Londoner hat bis zum Start der neuen Saison noch etwas Zeit, mit den Teamkollegen auf eine Wellenlänge zu kommen. Vizemeister Arsenal startet am 6. August mit dem Endspiel um den englischen Supercup gegen Triple-Sieger Manchester City in die neue Spielzeit. Zuvor steht für Havertz und Co. eine Tour durch die USA an. Testspielgegner sind dann die MLS All-Stars (20. Juli), Manchester United (22. Juli) und der FC Barcelona (27. Juli).